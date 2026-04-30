Scherma ASU, doppio trionfo: Galdiolo e Marongiu campioni italiani Cadetti

UDINE – La scherma dell’Associazione Sportiva Udinese continua a raccogliere risultati di prestigio a livello nazionale. Al Campionato Nazionale Silver Cadetti arrivano infatti due nuovi titoli italiani, che confermano la qualità del vivaio e la solidità del percorso tecnico portato avanti dalla società friulana.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Ludovico Galdiolo nel fioretto e Andrea Marongiu nella spada, protagonisti assoluti nelle rispettive competizioni.

Galdiolo domina nel fioretto e vola alle finali di Roma

Nel fioretto, Ludovico Galdiolo ha conquistato il titolo di Campione Nazionale Silver Cadetti Under 17, ottenendo anche la qualificazione per la finale dei Campionati Italiani, in programma a Roma a fine maggio.

Il successo di Galdiolo si inserisce in un contesto di squadra particolarmente positivo. Insieme a lui, hanno staccato il pass per l’appuntamento tricolore anche Zeno Perisinotto e Luigi Garramone, che si aggiungono ai già qualificati Marco Bertossi, Antonio Pesce e Riccardo Paoletti tra i Giovani e Ada Speziani. Sale così a otto il numero complessivo dei fiorettisti ASU presenti alla finale nazionale.

Un risultato che testimonia la profondità e la competitività del gruppo, rafforzato anche dalla partecipazione di numerosi atleti nelle varie categorie. Tra i Cadetti Gold sono scesi in pedana Samuele Pilutti, Stefano Tonini, Giovanni Peres, Giacomo Vasi e Giovanni Giacomini, mentre nei Cadetti Silver hanno gareggiato Filippo Presta, Alessio Coccolo e Jacopo Leonarduzzi.

Marongiu conquista la spada con una prova di maturità

Non meno brillante il risultato ottenuto nella spada, dove Andrea Marongiu ha conquistato il titolo di Campione Italiano Silver Cadetti al Play Hall di Riccione.

La sua è stata una gara in costante crescita: dopo un’ottima fase a gironi, in cui si è messo in evidenza sin dalle qualificazioni, Marongiu ha affrontato con determinazione le eliminazioni dirette. Il percorso lo ha visto superare avversari di alto livello fino ad arrivare alle fasi decisive.

Proprio tra semifinale e finale, l’atleta dell’ASU ha espresso il meglio del proprio repertorio, imponendosi grazie a una evidente superiorità fisica e a una gestione lucida dei momenti chiave degli assalti.

Presente in gara anche Riccardo Sabbadini, la cui prova nella categoria Cadetti Gold è stata condizionata da un infortunio dopo un avvio molto promettente che lo aveva visto posizionarsi al sesto posto.

Il valore del lavoro in palestra

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente e referente di sezione Filippo Pesce, che ha sottolineato il valore del percorso intrapreso.

«Questi risultati rappresentano una conferma importante del lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente in palestra. Stiamo accompagnando i nostri atleti in un percorso di crescita completo, tecnico e personale. Vedere così tanti ragazzi qualificati per una finale nazionale è motivo di grande orgoglio», ha dichiarato.

I successi ottenuti a livello nazionale rafforzano quindi il ruolo dell’ASU come punto di riferimento per la scherma giovanile, capace di coniugare risultati sportivi e crescita degli atleti.

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