L’APU si congeda dal suo pubblico con una sconfitta, ma pensa già al suo futuro

UDINE – E’ terminata con una sconfitta con Trento per 69 a 76 l’ultima recita casalinga, nonché la penultima partita di questa stagione, dell’Old Wild West Udine.

Le diverse motivazioni delle due squadre, con Trento ancora in lotta per la qualificazione per i play-off e Udine salva, ma senza più la possibilità di acceddervi, sono state determinanti per la vittoria degli ospiti, come confermato da entrambi gli allenatori nel post partita.

Udine, che aveva vinto all’andata in Trentino, ha giocato, a parte un pessimo primo quarto, una gara ordinata e positiva, ma senza quel mordente che le ha consentito altre volte di fare proprio le partite con squadre di pari livello. Con la Dolomiti Energia la statistica dei rimbalzi, che di solito premiava i bianconeri, è esplicativa ed impietosa di un tanto, con gli ospiti che si sono imposti per 45 a 30.

Il risultato della partita è stato comunque in bilico fino agli ultimi minuti finali, quando Trento ha preso il definitivo sopravvento. In precedenza c’era stato un primo quarto di grande energia degli ospiti che, giocando in velocità, avevano segnato la bellezza di 27 punti ed una seconda parte di match in cui, con Calzavara nel motore e Dawkins primo artigliere (anche per l’assenza di Alibegovic), Udine aveva riconquistato terreno fino a superare gli ospiti. A metà del terzo quarto due triple di seguito del lungo Bayehe hanno poi riportato avanti Trento fino alla fine del match, nonostante i tentativi di riavvicinamento dei friulani.

Terminato l’incontro con i saluti ai giocatori bianconeri dei tifosi presenti al Palasport CrediFriuli / Carnera, nelle dichiarazioni post partita rilasciate dal presidente Pedone e dall’allenatore sono arrivate le due notizie più importanti della giornata in casa APU. La prima è stata quella che Adriano Vertemati continuerà ad essere l’allenatore dell’APU anche nella prossima stagione. E’ stato lo stesso coach lombardo a rivelarlo, aggiungendo di sperare di esserlo ancora a lungo. La seconda news è quella, ufficiale, che Andrea Gracis concluderà, a fine stagione, il suo rapporto con l’APU come direttore sportivo. Il Presidente Pedone ha ringraziato il dirigente veneto per l’ottimo lavoro svolto nei tre anni in bianconero ed annunciato che, nelle prossime settimane, verrà annunciato il nome del sostituto.

APU OLD WILD WEST UDINE – AQUILA DOLOMITI ENERGIA TRENTO 69-76 (15-27, 44-43,59-65)

APU OLD WILD WEST UDINE: Christon 13, Spencer 2, Hickey 12, Pavan n.e., Mekowulu, Da Ros 3, Biasutti n.e., Bendzius 16, Dawkins 15, Calzavara 5, Mizerniuk n.e., Ikangi 3. All. Vertemati.

AQUILA DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Steward 15, Njang, Jogela 4, Forray 6, Airhienbuwa n.e., Cattapan n.e., Mawugbe 6, Aldridge 6, Jakimovski 12,Bayehe 12, Hassan 5, Battle 10. All. Cancellieri.

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