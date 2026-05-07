Al Teatro Bobbio di Trieste arriva “Truffa Academy”, lo show che insegna a difendersi dai raggiri

Si può parlare di truffe attraverso il sorriso? A Trieste la risposta è sì. Giovedì 14 maggio alle ore 18 il Teatro Bobbio ospiterà “Truffa Academy: metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai”, uno spettacolo originale che punta a trasformare il teatro in uno strumento di sensibilizzazione contro un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Trieste e dalla Polizia locale con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, unirà comicità, satira e informazione per aiutare i cittadini a riconoscere i principali tentativi di raggiro, dalle frodi bancarie alle truffe online.

Sul palco saliranno alcuni dei volti più amati della scena artistica triestina: Maxino, Flavio Furian, Elisa Bombacigno, Raffaele Prestinenzi e Ornella Serafini, protagonisti di uno spettacolo che promette ironia e leggerezza ma con un messaggio estremamente concreto.

Uno spettacolo per imparare a riconoscere le truffe

L’idea alla base di “Truffa Academy” è tanto semplice quanto efficace: usare il linguaggio diretto del cabaret e del teatro popolare per catturare l’attenzione del pubblico su un tema spesso affrontato solo in termini tecnici o allarmistici.

Attraverso sketch, situazioni paradossali e scene ispirate ai casi più comuni di raggiro, gli attori metteranno in scena le tecniche utilizzate dai truffatori per ingannare le vittime. Un modo diverso per fare prevenzione e aumentare la consapevolezza dei cittadini, soprattutto in un momento storico in cui le frodi telematiche e bancarie sono in costante aumento.

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti: i biglietti potranno essere ritirati direttamente all’ingresso del Teatro Bobbio prima dell’inizio dello spettacolo.

Roberti: “Le risate possono aiutare a difendersi”

Durante la presentazione dell’evento, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha evidenziato la gravità crescente del fenomeno delle truffe, sottolineando però l’importanza di iniziative capaci di comunicare in modo efficace con il pubblico.

“Quando si parla di truffe non c’è niente da ridere. Il tema è assolutamente serio e per questo la Regione sta investendo risorse significative per rafforzare il contrasto alle frodi”, ha spiegato Roberti.

L’assessore ha però evidenziato come proprio la formula dello spettacolo possa diventare un potente strumento di prevenzione: “Siamo certi che le risate provocate da ‘Truffa Academy’ avranno la forza di catturare l’attenzione del pubblico sulle principali modalità per difendersi da queste azioni delittuose”.

La Regione investe 600 mila euro contro frodi e raggiri

Roberti ha ricordato inoltre che, con l’ultima legge di Stabilità, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 600 mila euro destinati a campagne informative e iniziative di sensibilizzazione contro truffe, raggiri telematici e frodi bancarie.

Un investimento importante che punta non solo a limitare i danni economici, ma anche a contrastare le conseguenze psicologiche che spesso colpiscono le vittime.

“Non deve mai provare vergogna la persona che viene truffata, bensì chi mette in atto questi progetti criminali”, ha sottolineato Roberti.

Secondo l’assessore, le organizzazioni criminali operano oggi con modalità sempre più sofisticate, arrivando in alcuni casi a sottrarre oltre 100 mila euro con un solo colpo. Da qui la necessità di fare informazione continua e capillare sui rischi quotidiani e sugli accorgimenti da adottare.

Teatro e informazione per colpire il pubblico

“Truffa Academy” rappresenta così un esempio concreto di come cultura e sicurezza possano dialogare. Il teatro diventa occasione di intrattenimento ma anche di educazione civica, riuscendo a parlare a tutte le generazioni con un linguaggio immediato e accessibile.

E proprio l’uso dell’ironia potrebbe essere la chiave per imprimere nella memoria del pubblico quei comportamenti utili a evitare di cadere nelle trappole sempre più elaborate dei truffatori.

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