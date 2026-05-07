Tiare Shopping cerca personale, il 26 maggio Recruiting Day con colloqui diretti

Nuove opportunità occupazionali in arrivo al Tiare Shopping di Villesse. Martedì 26 maggio 2026 il centro commerciale ospiterà infatti il Recruiting Day – Open Day promosso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il polo commerciale isontino, con l’obiettivo di mettere in contatto diretto aziende e persone in cerca di lavoro.

L’iniziativa rappresenta una concreta azione di politica attiva del lavoro, pensata per agevolare l’inserimento occupazionale attraverso colloqui immediati e incontri conoscitivi tra imprese e candidati.

Colloqui diretti con le aziende del Tiare Shopping

L’evento si svolgerà negli spazi del centro commerciale di Località Maranuz 2 a Villesse e sarà organizzato nella formula dell’Open Day, con una giornata dedicata a colloqui rapidi e conoscitivi tra i recruiter delle aziende aderenti e i partecipanti registrati.

Le persone interessate potranno confrontarsi direttamente con i responsabili delle selezioni, consegnare il proprio curriculum vitae e approfondire le opportunità professionali disponibili all’interno degli store del Tiare Shopping.

Le aziende che cercano personale

Sono numerose le realtà commerciali che hanno aderito al Recruiting Day 2026. Tra queste figurano marchi molto conosciuti nel settore retail, sportivo, arredamento e ristorazione:

Cisalfa Sport

Decathlon

È Qui

Foot Locker

Gifrab (The B – Marville)

IKEA

Oltre

Rossopomodoro

Un’occasione importante soprattutto per giovani, studenti, persone in cerca di una nuova occupazione o lavoratori interessati a cambiare settore.

I profili professionali ricercati

Le aziende partecipanti selezioneranno personale per diversi ruoli operativi e gestionali. Tra le figure professionali richieste ci sono:

addetti alle vendite

responsabili di punto vendita

addetti al magazzino

addetti sala/bar e banconieri

addetti alla cucina

farmacisti

Le posizioni disponibili coprono quindi differenti livelli di esperienza e ambiti lavorativi, dal commercio alla ristorazione fino al settore farmaceutico.

Come partecipare al Recruiting Day

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la registrazione preventiva. Gli interessati dovranno iscriversi entro domenica 24 maggio 2026 attraverso il link dedicato disponibile nella pagina dell’evento.

Dopo la registrazione, i candidati riceveranno una email con la conferma dell’appuntamento e l’orario indicativo del colloquio, previsto tra le 9.30 e le 16.00.

Gli organizzatori invitano inoltre i partecipanti a presentarsi con più copie cartacee del curriculum vitae, da consegnare direttamente alle aziende di interesse.

Presente anche il supporto dei Servizi regionali per il Lavoro

Durante la giornata sarà possibile incontrare anche gli operatori dei Servizi regionali per il Lavoro del Friuli-Venezia Giulia, che illustreranno ai partecipanti le opportunità, i percorsi e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione per sostenere la ricerca di occupazione e l’inserimento lavorativo.

L’iniziativa si conferma così non solo come un momento di recruiting, ma anche come uno spazio di orientamento e informazione per chi desidera costruire o rilanciare il proprio percorso professionale.

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