Mobilità green a Pordenone, inaugurati cinque autobus elettrici

PORDENONE – Una svolta concreta verso una mobilità più sostenibile e moderna. Atap ha inaugurato a Pordenone cinque nuovi autobus elettrici destinati al servizio urbano cittadino, insieme a una nuova stazione di rifornimento Lng e a un innovativo centro collaudi interno. Un investimento strategico che punta a rendere il trasporto pubblico locale sempre più efficiente, tecnologico e rispettoso dell’ambiente.

Al centro dell’attenzione ci sono proprio i nuovi mezzi elettrici, acquistati grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ai fondi destinati alle città ad alto tasso di inquinamento. I bus entreranno in servizio sulle linee urbane di Pordenone, contribuendo a ridurre emissioni e impatto ambientale.

Amirante: “Una risposta concreta alla transizione ecologica”

Durante l’inaugurazione, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha sottolineato il valore strategico dell’intervento.

“La triplice inaugurazione di oggi testimonia la grande capacità di Atap di essere all’avanguardia, consolidando un percorso di innovazione che vede la Regione protagonista insieme a Tpl Fvg”. Secondo Amirante, l’ingresso dei nuovi autobus elettrici rappresenta una risposta concreta alle sfide della transizione ecologica e del miglioramento dei servizi pubblici.

L’assessore ha inoltre evidenziato come il progetto nasca da una forte collaborazione istituzionale tra Regione, Tpl Fvg e Atap, con l’obiettivo di costruire una mobilità urbana più sostenibile e moderna.

Nuova stazione Lng per ottimizzare i rifornimenti

Accanto ai mezzi elettrici, Atap ha inaugurato anche una nuova stazione di rifornimento per autobus alimentati a Gas naturale liquefatto (Lng). La struttura consentirà il rifornimento contemporaneo di due mezzi, migliorando i tempi logistici e l’organizzazione operativa del deposito.

L’impianto rappresenta un ulteriore tassello del piano di ammodernamento della società di trasporto pubblico pordenonese, che punta su tecnologie diversificate per ridurre consumi ed emissioni.

Un centro collaudi tra i più avanzati del territorio

Tra le novità presentate anche il nuovo spazio dedicato al collaudo dei mezzi, realizzato direttamente all’interno della sede Atap. Il centro sarà operativo dalla prossima settimana ed è stato certificato dalla Motorizzazione regionale come una delle strutture più avanzate del Friuli-Venezia Giulia.

Grazie al nuovo locale, Atap potrà gestire internamente le verifiche tecniche sui mezzi, velocizzando controlli e manutenzioni e migliorando ulteriormente l’efficienza del servizio.

Mobilità sostenibile e investimenti sul territorio

L’iniziativa conferma la volontà della Regione e di Atap di investire su infrastrutture moderne e su una mobilità urbana a basse emissioni. Un percorso che guarda al futuro del trasporto pubblico locale e alla qualità della vita nelle città.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati – ha concluso Amirante – che manifestano la volontà di investire in una mobilità sempre più green e in strutture capaci di rispondere con efficacia alle esigenze del territorio”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche gli assessori comunali di Pordenone Lidia Diomede e Mattia Tirelli, oltre ai rappresentanti di Atap.

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