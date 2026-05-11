Fvg, approvato il Piano Sissar da 8 milioni: più sostegno ad agricoltura, giovani e innovazione

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato il nuovo Piano del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (Sissar) 2026-2028, un programma da 8 milioni di euro destinato a rafforzare il comparto agricolo regionale attraverso servizi di consulenza, innovazione e tutela ambientale.

La delibera, proposta dall’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, segna un cambiamento importante nella gestione del sistema agricolo regionale. Il nuovo assetto supera infatti la logica della programmazione annuale, introducendo una pianificazione triennale che punta a garantire maggiore continuità e stabilità ai servizi dedicati alle imprese agricole.

“Con questo atto la Regione delinea la strategia per il sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale del prossimo triennio”, ha spiegato Zannier, sottolineando come il piano sia nato da un percorso di confronto con le rappresentanze sindacali e le cooperative agricole.

Oltre 2,2 milioni per ambiente e monitoraggio fitosanitario

Uno dei pilastri del Piano riguarda la tutela ambientale e la prevenzione fitosanitaria. La Regione destinerà infatti oltre 2,2 milioni di euro al monitoraggio del territorio e alla diffusione di tecniche produttive sostenibili.

L’obiettivo è rafforzare il presidio tecnico attraverso la pubblicazione costante di bollettini specialistici per la difesa integrata e biologica, strumenti fondamentali per supportare le aziende agricole nella gestione delle colture.

Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto di fitopatie come la flavescenza dorata della vite, una delle principali minacce per il settore vitivinicolo. Le misure previste mirano inoltre a garantire una maggiore tutela della salute degli operatori agricoli e dei consumatori.

Consulenza e sostegno alle imprese agricole

La parte più consistente delle risorse, pari a quasi 5,2 milioni di euro, sarà impiegata per attività di consulenza e assistenza specialistica rivolte alle aziende agricole.

Il piano intende consolidare le filiere tradizionali del Friuli-Venezia Giulia, tra cui la viticoltura e il comparto lattiero-caseario, senza trascurare nuove opportunità di sviluppo legate alla multifunzionalità delle imprese agricole.

Tra le priorità indicate dalla Regione figura anche il sostegno ai giovani agricoltori, considerati centrali per il ricambio generazionale e per l’introduzione di pratiche innovative nel settore.

Spazio ai settori emergenti e all’agricoltura rigenerativa

Tra gli elementi innovativi del nuovo Sissar emerge l’attenzione verso comparti considerati strategici per il futuro dell’agricoltura regionale.

Il programma prevede infatti interventi dedicati alla pioppicoltura, allo sviluppo delle filiere del biometano ottenuto dai residui agricoli e alla promozione dell’agricoltura rigenerativa.

Secondo Zannier, si tratta di una scelta che punta a coniugare redditività delle imprese e salvaguardia del territorio, con una particolare attenzione alle aziende che operano nelle aree montane del Friuli-Venezia Giulia.

Ricerca applicata e innovazione con Ersa

Un ulteriore capitolo del Piano riguarda la ricerca applicata. L’Ersa, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, coordinerà interventi per 600mila euro destinati al trasferimento dell’innovazione tecnologica e delle conoscenze scientifiche direttamente nei processi produttivi agricoli.

L’obiettivo è favorire una maggiore competitività delle imprese regionali attraverso l’introduzione di strumenti e pratiche innovative, rafforzando il collegamento tra ricerca e attività produttiva.

Infine, il nuovo Piano Sissar punta a costruire un modello agricolo sempre più orientato alla sostenibilità, alla resilienza delle imprese e alla valorizzazione delle specificità territoriali del Friuli-Venezia Giulia.

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