Marco Pantani, riposizionati a Piancavallo i cartelli dedicati all’impresa del 1998

Piancavallo riabbraccia uno dei simboli più amati della storia del ciclismo italiano. Sono stati infatti riposizionati lungo la salita i cartelli dedicati a Marco Pantani, il “Pirata”, protagonista della memorabile impresa del 30 maggio 1998 durante il Giro d’Italia.

L’intervento segna la conclusione positiva di un percorso tecnico e amministrativo che ha coinvolto il Comune di Aviano, l’Ente di decentramento regionale (Edr) di Pordenone e la Regione Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di riportare le installazioni commemorative nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di sicurezza stradale.

Amirante: “Valore sportivo, turistico e identitario”

A commentare il completamento dell’operazione è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato il significato dell’iniziativa per il territorio regionale.

“Con il riposizionamento dei cartelli dedicati a Marco Pantani lungo la salita di Piancavallo si chiude positivamente un percorso seguito con attenzione, nel rispetto delle norme e grazie alla collaborazione tra Comune di Aviano, Edr di Pordenone e Regione Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato l’assessore.

Secondo Amirante, fin dall’inizio l’intenzione della Regione è stata quella di salvaguardare un’iniziativa dal forte valore simbolico, legata non solo alla memoria sportiva ma anche all’attrattività turistica della montagna pordenonese.

Sicurezza stradale e rispetto delle regole

Il percorso per la ricollocazione delle installazioni si era reso necessario dopo alcune verifiche tecniche che avevano evidenziato la necessità di adeguare la posizione dei cartelli alle disposizioni previste dal Codice della strada.

Gli uffici regionali e i tecnici dell’Edr di Pordenone hanno quindi lavorato in sinergia con il Comune di Aviano per individuare una soluzione definitiva e conforme sotto il profilo autorizzativo.

“Desidero riconoscere l’impegno dei tecnici dell’Edr e degli uffici della Direzione, che hanno lavorato in stretta collaborazione con il Comune di Aviano per superare le problematiche riscontrate”, ha aggiunto Amirante.

Il ritorno del Giro d’Italia accende l’interesse per Piancavallo

La nuova collocazione dei cartelli arriva in un momento particolarmente significativo per Piancavallo, anche in vista del ritorno del Giro d’Italia e del crescente afflusso di appassionati lungo una delle salite più iconiche del ciclismo italiano.

Il 30 maggio 1998 Marco Pantani firmò infatti una delle sue imprese più leggendarie proprio sulle rampe della località montana friulana, scrivendo una pagina entrata nella memoria collettiva degli sportivi italiani.

Ancora oggi quella salita rappresenta un luogo di pellegrinaggio per tifosi e cicloturisti, attratti dal fascino del campione romagnolo e dalla storia del grande ciclismo.

Piancavallo tra sport, memoria e turismo

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il recupero delle installazioni dedicate a Pantani rappresenta anche un investimento sull’identità del territorio.

“Piancavallo è parte integrante dell’identità sportiva e turistica del Friuli-Venezia Giulia. Preservarne la memoria significa coniugare valorizzazione del territorio, sicurezza stradale e rispetto delle regole”, ha concluso Amirante.

Il riposizionamento dei cartelli restituisce così visibilità a uno dei luoghi simbolo dello sport italiano, rafforzando il legame tra memoria storica, promozione turistica e passione per il ciclismo.

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