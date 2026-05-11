Roberti ricorda le vittime del terrorismo e la tragedia di Vergarolla a 80 anni dalla strage

Si è svolta oggi a Trieste la cerimonia dedicata al Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, occasione durante la quale l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha voluto ribadire l’importanza del ricordo come strumento contro ogni forma di violenza.

Nel suo intervento, Roberti ha sottolineato come il terrorismo abbia rappresentato una delle pagine più drammatiche della storia italiana, segnando profondamente il Paese durante gli anni di piombo e trovando ancora oggi tragiche analogie nei conflitti e nelle tensioni internazionali contemporanee.

“Il terrorismo rappresenta una piaga che ha ferito profondamente il nostro Paese durante i cosiddetti ‘anni di piombo’ e che trova eco nelle drammatiche tensioni del nostro tempo, segnato da conflitti irrisolti”, ha dichiarato l’assessore.

L’80esimo anniversario della strage di Vergarolla

La commemorazione di quest’anno ha assunto un significato ancora più intenso perché coincide con l’ottantesimo anniversario della strage di Vergarolla, avvenuta a Pola nell’immediato secondo dopoguerra.

Roberti ha ricordato quel tragico episodio come uno degli eccidi più gravi della storia italiana, evidenziando il dramma umano che colpì la popolazione istriana. L’esplosione provocò infatti la morte di numerose persone, tra cui molti bambini e giovani, segnando profondamente la comunità italiana di Pola.

Secondo l’assessore regionale, quella tragedia rappresentò anche un momento decisivo che portò al definitivo esodo della popolazione italiana dalla città istriana.

“Si trattò di un atto vile e crudele che stroncò la vita di molte persone e determinò il definitivo esodo della popolazione italiana da Pola”, ha affermato Roberti.

L’omaggio al dottor Micheletti

Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche il gesto eroico del dottor Micheletti, figura simbolo della tragedia di Vergarolla.

Nonostante avesse perso i suoi due figli nell’esplosione, il medico scelse infatti di rimanere in ospedale per continuare a soccorrere i feriti. Un esempio di straordinario senso del dovere e di umanità che Roberti ha voluto richiamare durante il suo intervento.

“In questa giornata di raccoglimento – ha concluso l’assessore – intendo onorare anche la memoria di quelle vittime e ricordare la figura eroica del dottor Micheletti”.

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