Roveredo in Piano, inaugurati due nuovi campi da padel: investimento da 280mila euro

Nuovo passo avanti per lo sport a Roveredo in Piano, dove sono stati inaugurati i due nuovi campi da padel coperti del complesso Tenni. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato il valore sociale degli investimenti destinati all’impiantistica sportiva.

L’intervento è stato realizzato grazie ai lavori gestiti direttamente dall’associazione Sporting Porcia e ha comportato una spesa complessiva di 280mila euro. Di questi, 200mila euro sono stati finanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre la restante parte è stata sostenuta in egual misura dal Comune e dalla stessa società sportiva.

Amirante: “Lo sport crea comunità”

Nel corso dell’inaugurazione, l’assessore Amirante ha evidenziato come gli investimenti negli impianti sportivi rappresentino un sostegno concreto alle realtà locali.

“Investire negli impianti sportivi significa sostenere associazioni, circoli e comunità locali”, ha dichiarato l’assessore, spiegando che queste strutture diventano luoghi fondamentali per l’incontro tra persone di tutte le età.

Secondo Amirante, il ruolo delle associazioni sportive è centrale anche dal punto di vista educativo e formativo. La Regione, infatti, continua a supportare i circoli che operano sul territorio perché sono in grado di offrire una rete di maestri, competenze e professionalità utili ad avvicinare i cittadini allo sport in modo corretto e sicuro, riducendo anche il rischio di infortuni.

Investimenti continui sul centro sportivo

La società Sporting Porcia gestisce le strutture tennistiche di Roveredo in Piano dal 2018 e continuerà a farlo fino al 2031. L’area sportiva, che si estende su circa 6mila metri quadrati, è stata oggetto negli anni di importanti interventi di riqualificazione e ampliamento.

Nel complesso, gli investimenti realizzati sul complesso Tenni hanno raggiunto circa 1,3 milioni di euro. Già nel 2015 erano stati completati i lavori per la realizzazione dei nuovi campi coperti e della sede, grazie a un investimento di 700mila euro, sostenuto anche allora da un contributo regionale di 400mila euro.

Successivamente, nel 2023, è stato concluso un secondo intervento dedicato all’ampliamento dell’area e alla costruzione di un campo esterno, per una spesa complessiva di 200mila euro interamente finanziata dalla Regione.

A questi si aggiungono ulteriori finanziamenti regionali destinati alla manutenzione straordinaria dell’impianto, pari a circa 60mila euro, richiesti nel tempo sia dal Comune sia direttamente dalla società sportiva.

Tennis e padel insieme per la crescita dello sport

Nel suo intervento conclusivo, Amirante ha posto l’attenzione anche sul rapporto sempre più stretto tra tennis e padel, sottolineando il ruolo svolto dalla Federazione nel favorire la crescita di entrambe le discipline.

Secondo l’assessore, questi impianti rappresentano oggi molto più di semplici strutture sportive: diventano infatti luoghi di incontro, socialità e partecipazione, capaci di rafforzare i legami all’interno delle comunità locali e di promuovere uno stile di vita attivo e condiviso.

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