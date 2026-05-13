Il Fvg sperimenta un sismografo intelligente con fibra ottica e AI per prevenire terremoti e frane

Il Friuli-Venezia Giulia accelera sull’innovazione tecnologica e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la sicurezza del territorio. In occasione di R2I – Research to INNOVATION Italy, evento nazionale dedicato al trasferimento tecnologico e alla trasformazione digitale in corso a Bologna, l’assessore regionale al Patrimonio e ai Sistemi informativi Sebastiano Callari ha presentato alcuni dei progetti più avanzati sviluppati dalla Regione. Tra questi spicca il progetto di un sismografo diffuso realizzato attraverso la fibra ottica, capace di monitorare in modo intelligente fenomeni sismici e franosi.

La fibra ottica diventa un sistema di monitoraggio

Durante il workshop “REG4AI: l’AI al servizio delle Regioni su sanità, ambiente, mobilità, sicurezza del territorio”, Callari ha spiegato che il progetto sfrutta il fiber sensing e algoritmi di intelligenza artificiale per individuare segnali precursori legati a terremoti e frane.

L’obiettivo è quello di creare una rete capace di rilevare automaticamente eventuali anomalie e trasformare la fibra ottica già presente sul territorio in un grande sistema di monitoraggio ambientale. Secondo l’assessore, si tratta di un passaggio strategico per aumentare la capacità di prevenzione e migliorare la gestione delle emergenze.

I progetti pilota del Friuli-Venezia Giulia

Nel corso dell’incontro, Callari ha evidenziato come la Regione stia investendo in diversi progetti pilota legati all’intelligenza artificiale. Tra questi anche un sistema dedicato alla sicurezza nei cantieri, basato sull’AI semantica.

Questa tecnologia consente di identificare i carichi sospesi non attraverso l’analisi di migliaia di immagini, ma tramite un addestramento fondato sulla descrizione dei concetti. Una soluzione che punta a rendere più efficaci e veloci i sistemi di controllo e prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Comunicazione quantistica per la Protezione civile

Sul fronte della sicurezza delle infrastrutture critiche, il Friuli-Venezia Giulia guarda anche alla comunicazione quantistica. La Regione sta infatti lavorando a un sistema di collegamento tra le sedi della Protezione civile tramite “trusted nodes”, nodi protetti capaci di rigenerare il segnale e garantire uno scambio sicuro di chiavi crittografiche.

L’obiettivo è rafforzare la protezione dei dati e assicurare la massima sicurezza nella gestione delle emergenze, soprattutto in situazioni particolarmente delicate.

“Serve sovranità tecnologica”

Nel suo intervento, Callari ha sottolineato come l’intelligenza artificiale rappresenti oggi un punto di incontro tra dati, infrastrutture e capacità computazionale. Per questo, secondo l’assessore, le Regioni non possono limitarsi a utilizzare strumenti sviluppati altrove.

“Non possiamo limitarci a essere utilizzatori passivi di soluzioni sviluppate altrove”, ha affermato Callari, ribadendo la necessità di costruire ecosistemi territoriali capaci di generare innovazione e valore.

Da qui anche la collaborazione avviata con altre Regioni, tra cui Emilia-Romagna e Sardegna, per condividere dataset, competenze e sperimentazioni. L’obiettivo è creare un vero e proprio laboratorio diffuso capace di sviluppare soluzioni replicabili su scala nazionale.

Innovazione e tutela dei cittadini

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la sovranità dei dati non significa isolamento tecnologico, ma partecipazione a un ecosistema globale fondato sulla tutela dei diritti e sulla protezione delle informazioni sensibili.

L’obiettivo finale, ha concluso Callari, è quello di governare l’innovazione affinché sia realmente al servizio delle persone, delle comunità e della democrazia, garantendo la sicurezza dei dati secondo valori e interessi strategici nazionali ed europei.

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