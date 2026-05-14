Friuli-Venezia Giulia, l’intelligenza artificiale entra nei Comuni e nelle imprese: i risultati del progetto Insiel

Una pubblica amministrazione sempre più digitale, imprese che sperimentano nuovi strumenti tecnologici e servizi progettati per semplificare il rapporto con cittadini e territorio. Il Friuli-Venezia Giulia accelera sulla trasformazione digitale grazie a Edih Pai, il progetto europeo coordinato da Insiel, la società informatica della Regione, che punta a integrare l’intelligenza artificiale nei servizi pubblici e nei processi produttivi.

L’iniziativa, sostenuta con quasi 7 milioni di euro attraverso il Pnrr, ha coinvolto in circa due anni cinque regioni italiane, sviluppando 1.255 attività tra sperimentazioni, consulenze e progetti pilota rivolti sia al settore pubblico sia a quello privato. I risultati sono stati presentati nella sede di Insiel, dove istituzioni e aziende hanno fatto il punto su una delle sfide considerate più strategiche per il futuro del territorio.

Coinvolte pubbliche amministrazioni e imprese

I numeri mostrano la dimensione del progetto. Sono state coinvolte 186 pubbliche amministrazioni e 235 piccole e medie imprese, comprese cooperative e realtà sociali.

L’obiettivo di Edih Pai è accompagnare enti e aziende nella transizione digitale, mettendo a disposizione tecnologie, formazione e supporto operativo per rendere più efficienti i servizi e migliorare la gestione dei dati.

“Noi ci siamo focalizzati sull’intelligenza artificiale per i servizi al cittadino”, ha spiegato Diego Antonini, amministratore unico di Insiel, sottolineando come l’innovazione non riguardi soltanto i software, ma anche il modo in cui le amministrazioni dialogano con il territorio.

Dall’agricoltura all’energia: le applicazioni dell’AI

Le applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale spaziano in diversi settori produttivi e amministrativi. Tra gli esempi illustrati figurano l’elaborazione dei dati satellitari per l’agricoltura, l’automazione delle procedure amministrative e i sistemi intelligenti per il settore energetico.

Proprio l’energia rappresenta uno degli ambiti più avanzati della sperimentazione. “Abbiamo creato un risponditore automatico per sgravare i nostri dipendenti”, ha spiegato Franco Baritussio, presidente di Fvg Energia.

L’intelligenza artificiale potrebbe presto essere utilizzata anche per migliorare l’efficienza degli impianti termici e monitorare l’assorbimento dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, contribuendo così a ottimizzare consumi e prestazioni.

Un laboratorio di innovazione per il territorio

Il progetto Edih Pai punta a trasformare il Friuli-Venezia Giulia in un vero e proprio laboratorio di innovazione, mettendo in rete pubbliche amministrazioni, imprese e competenze tecnologiche.

L’obiettivo è accelerare una transizione digitale che non si limiti alle infrastrutture informatiche, ma che introduca anche nuovi modelli organizzativi, servizi più rapidi e automatizzati e una maggiore accessibilità per cittadini e aziende.

La sfida, ora, sarà trasformare le sperimentazioni avviate in strumenti concreti e stabili, capaci di incidere nel lungo periodo sulla competitività del territorio e sulla qualità dei servizi pubblici.

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