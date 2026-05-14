Udine, controlli a Borgo Stazione: sequestrati eroina, soldi e documenti falsi

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il denaro sarebbe ritenuto provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto — droga, denaro, bilancino e taglierino — è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giovane è stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica di Udine con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

Patente e permesso internazionale ritenuti contraffatti

Nel corso dello stesso servizio, i controlli si sono estesi anche alla sicurezza stradale. Un 19enne straniero residente in Carnia è stato fermato durante una verifica alla circolazione.

Il giovane ha esibito una patente di guida e un permesso internazionale di guida che, secondo gli accertamenti effettuati, sarebbero risultati contraffatti. I documenti sono stati immediatamente sequestrati.

Per il 19enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato.

Un altro giovane segnalato alla Prefettura

L’operazione ha portato anche al controllo di un 27enne straniero residente nella Bassa friulana, trovato in possesso di circa 3 grammi di eroina.

In questo caso l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Udine come assuntore di sostanze stupefacenti. Anche la sostanza è stata sequestrata dalle forze dell’ordine.

La presunzione di innocenza

Le misure adottate sono state eseguite d’iniziativa dai reparti operanti. Come previsto dalla normativa vigente, per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza: eventuali responsabilità penali saranno accertate solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

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