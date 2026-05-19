Udine
Udine Nord, tre notti di chiusure sulla tangenziale: attenzione agli svincoli interessati
Udine Nord, chiusure notturne sul raccordo A23 dal 20 al 22 maggio: svincoli chiusi e percorsi alternativi
Disagi in vista per gli automobilisti che transitano nelle ore notturne nella zona di Udine Nord. Sul raccordo A23 Udine-Tarvisio-Tangenziale di Udine, identificato come R34, scatteranno infatti alcune chiusure temporanee per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia di svincolo. I provvedimenti entreranno in vigore nelle notti di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio, sempre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo.
Gli svincoli interessati dalle chiusure
Durante le tre notti di lavori sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Udine Nord per i veicoli provenienti da Udine. Contestualmente verrà chiuso anche lo svincolo esterno di uscita verso Tarvisio.
La scelta di programmare gli interventi nelle ore notturne punta a limitare il più possibile l’impatto sul traffico quotidiano, ma chi si sposta in quella fascia oraria dovrà comunque fare attenzione alle modifiche alla viabilità e seguire i percorsi alternativi predisposti.
I percorsi alternativi consigliati
Per chi non potrà utilizzare lo svincolo esterno di entrata, Autostrade consiglia di proseguire lungo la strada statale 13 fino all’uscita successiva, continuando poi su via Guglielmo Marconi. Alla rotonda sarà necessario prendere la prima uscita e rientrare sulla statale 13 in direzione Udine, così da raggiungere nuovamente l’entrata di Udine Nord.
Diverso invece il percorso previsto per la chiusura dello svincolo esterno di uscita verso Tarvisio. In questo caso gli automobilisti dovranno proseguire sulla statale 13 verso Udine e utilizzare il successivo svincolo disponibile in direzione Tarvisio.
Dove seguire gli aggiornamenti sul traffico
Per monitorare eventuali rallentamenti o variazioni della viabilità saranno attivi i consueti canali informativi dedicati al traffico. Gli aggiornamenti verranno trasmessi attraverso RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, oltre che sui principali canali televisivi nazionali come Canale 5 e La7.
Le informazioni saranno disponibili anche tramite l’app di Autostrade per l’Italia, il sito ufficiale autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale e il network Infomoving presente nelle aree di servizio.
Per ulteriori dettagli resta inoltre attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.
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