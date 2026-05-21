Campionati italiani roller marathon: domenica chiusure stradali tra Pordenone e Aviano

Domenica 24 maggio la Destra Tagliamento ospiterà i Campionati Italiani di Maratona e il XXVI Trofeo Comina Roller Marathon, evento sportivo organizzato dallo Skating Club Comina che coinvolgerà sei comuni del territorio: Pordenone, Cordenons, San Quirino, Roveredo e Aviano. La manifestazione richiamerà numerosi atleti e appassionati di pattinaggio, con un percorso che attraverserà diverse arterie stradali e comporterà modifiche temporanee alla viabilità.

Partenza e arrivo al parco di San Valentino

Dopo l’esordio dello scorso agosto, il campionato torna in una veste primaverile. Il cuore dell’evento sarà il parco di San Valentino di Pordenone, dove verranno allestiti il ritrovo degli atleti e l’arco di partenza e arrivo davanti alla storica chiesetta.

Gli atleti dovranno presentarsi tra le 8 e le 8.30, mentre la partenza ufficiale è fissata alle 9 del mattino. Da via San Valentino il gruppo attraverserà via Piave per dirigersi verso via Nogaredo, entrando nel territorio comunale di Cordenons.

Il tracciato proseguirà poi lungo il percorso che coinvolge Roveredo e Aviano, prima del rientro verso San Quirino lungo la SP65. Gli atleti attraverseranno quindi via San Daniele, via Maestra Vecchia, vial Grande, via Stradelle, via Zara, via Piave e nuovamente via San Valentino, dove l’arrivo è previsto intorno alle 11.

Le strade chiuse per la gara

Per consentire lo svolgimento della competizione in sicurezza, il Comune di Pordenone ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla circolazione.

Dalle 9 alle 11 sarà infatti attiva la chiusura totale al traffico nelle seguenti vie:

via San Daniele

via Maestra Vecchia

vial Grande

via Stradelle

via Zara

via Piave

via San Valentino

Negli altri tratti interessati dal passaggio della corsa sarà invece applicata una sospensione temporanea della circolazione, limitata al tempo necessario al transito degli atleti.

Divieti per auto e pedoni durante il passaggio degli atleti

Il Comune ha precisato che durante le sospensioni temporanee sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo non autorizzato al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia.

Inoltre:

nessun mezzo potrà immettersi nel percorso interessato dalla manifestazione;

sarà vietato accedere dalle strade laterali o dalle aree che intersecano il tragitto;

anche i pedoni non potranno attraversare la carreggiata durante il passaggio degli atleti.

La sospensione scatterà al passaggio del veicolo con il cartello di “inizio gara” e terminerà soltanto dopo il transito del mezzo che segnalerà la fine della competizione.

Un evento sportivo che coinvolge tutto il territorio

La Roller Marathon rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del pattinaggio nazionale su strada e coinvolgerà diversi comuni della Destra Tagliamento in una mattinata dedicata allo sport e alla mobilità sostenibile.

L’organizzazione invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle limitazioni alla viabilità previste durante la manifestazione.

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