Generali apre il 2026 con numeri in crescita: premi a 28,2 miliardi e raccolta vita in forte aumento

Il gruppo Generali archivia il primo trimestre del 2026 con risultati finanziari in crescita su tutti i principali indicatori. La compagnia assicurativa ha comunicato dati positivi sia nel comparto vita sia nel ramo danni, confermando un andamento solido anche sul fronte della gestione patrimoniale e della raccolta assicurativa.

I premi lordi complessivi hanno raggiunto quota 28,2 miliardi di euro, registrando un aumento del 6,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A sostenere la crescita sono stati soprattutto il segmento vita, salito del 7,5 per cento, e il comparto danni, cresciuto del 5,8 per cento.

Raccolta vita e nuova produzione in forte aumento

Particolarmente positivo il dato relativo alla raccolta netta vita, salita a 4,3 miliardi di euro grazie al contributo di tutte le linee di business del gruppo.

In forte crescita anche il New Business Value, uno degli indicatori più importanti per valutare la redditività futura della nuova produzione assicurativa. Il valore ha raggiunto i 977 milioni di euro, con un incremento del 19,1 per cento rispetto al primo trimestre del 2025.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, i risultati confermano la capacità del gruppo di mantenere elevata la redditività nonostante un contesto economico e finanziario ancora caratterizzato da forte volatilità.

Il ramo danni risente degli eventi catastrofali

Nel comparto danni, il Combined Ratio — l’indicatore che misura l’efficienza tecnica del business assicurativo — si è attestato al 90,5 per cento, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Il Combined Ratio non attualizzato si è invece fermato al 93,1 per cento, in aumento di 1,1 punti percentuali. Entrambi i dati, spiega Generali, sono stati influenzati dall’impatto degli eventi catastrofali registrati nel periodo.

Nonostante questo, il gruppo evidenzia comunque una tenuta positiva della redditività tecnica, mantenendosi su livelli considerati solidi nel settore assicurativo europeo.

Cresce anche il comparto Asset & Wealth Management

Buoni segnali arrivano anche dal segmento Asset & Wealth Management, che registra una crescita del 15,5 per cento. A trainare il risultato sono stati sia il comparto Asset Management sia il contributo di Banca Generali, che continua a rappresentare uno degli asset strategici del gruppo nel settore del risparmio gestito.

L’andamento conferma il peso sempre più rilevante delle attività legate agli investimenti e alla consulenza finanziaria all’interno della strategia complessiva della compagnia triestina.

Solida la posizione patrimoniale del gruppo

Sul fronte della solidità finanziaria, Generali comunica un Solvency Ratio al 212 per cento, in lieve calo rispetto al 219 per cento registrato a fine 2025.

Il dato deriva da 51 miliardi di euro di fondi propri ammissibili e da 24,1 miliardi di Solvency Capital Requirement. Secondo la nota del gruppo, la variazione è legata principalmente ai movimenti di mercato, alla conclusione del periodo di grandfathering e ai movimenti di capitale.

Generali sottolinea inoltre che questi effetti sono stati compensati solo in parte dal contributo della generazione normalizzata di capitale, sostenuta da tutti i segmenti di business nonostante il maggiore impatto degli eventi catastrofali.

La compagnia precisa infine che la generazione di capitale include anche l’effetto del riacquisto di azioni proprie destinato al piano di incentivazione di lungo termine (LTIP), completato interamente durante il primo trimestre dell’anno.

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