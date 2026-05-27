Udine pedala verso il futuro: il bike sharing esplode nel 2026 con oltre 20 mila noleggi

Il bike sharing a Udine continua a crescere a ritmo sostenuto e si conferma sempre più uno strumento centrale nella mobilità urbana. I dati relativi ai primi quattro mesi del 2026 mostrano infatti un vero e proprio boom del servizio, con i noleggi più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare la crescita sono soprattutto le biciclette elettriche, ormai protagoniste degli spostamenti quotidiani in città.

Numeri in forte crescita

Da gennaio ad aprile 2025 i noleggi complessivi del servizio di bike sharing erano stati 9.062. Nei primi quattro mesi del 2026 il dato è salito a 20.938 utilizzi, con un incremento del 131%. In termini assoluti significa quasi 12 mila corse in più rispetto all’anno scorso.

Un risultato che conferma come il sistema di bike sharing introdotto dal Comune di Udine e gestito da RideMovi sia ormai entrato nelle abitudini quotidiane di cittadini, studenti e lavoratori. Sempre più persone scelgono infatti la bicicletta per muoversi rapidamente in città, evitando traffico e problemi di parcheggio.

Boom delle biciclette elettriche

Il dato più significativo riguarda le e-bike, che rappresentano ormai oltre il 75% dell’utilizzo complessivo del servizio. Nei primi quattro mesi del 2025 i noleggi delle biciclette a pedalata assistita erano stati 5.284; nello stesso periodo del 2026 sono diventati 16.101.

La crescita dimostra come le biciclette elettriche siano sempre più utilizzate non solo per il tempo libero, ma anche per gli spostamenti quotidiani: tragitti verso il lavoro, l’università, la scuola o il centro cittadino. La pedalata assistita consente infatti di affrontare distanze medio-brevi in modo veloce e pratico, rendendo il mezzo competitivo rispetto all’automobile.

In aumento anche le biciclette tradizionali, passate da 3.778 a 4.837 noleggi, con una crescita del 28%.

Crescono anche utenti e utilizzi mensili

L’aumento è costante mese dopo mese. A gennaio 2025 i noleggi erano stati 1.123, mentre a gennaio 2026 sono arrivati a 4.290. Febbraio è passato da 1.762 a 4.135 utilizzi, marzo da 2.601 a 5.486 e aprile da 3.576 a 7.027 noleggi.

Parallelamente cresce anche il numero degli utenti attivi mensili. Nel primo quadrimestre del 2026 si registra una media di circa 900 utenti attivi al mese, contro i circa 624 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Marchiol: “Servizio ormai parte della quotidianità”

Soddisfazione da parte dell’assessore alla mobilità Ivano Marchiol, che sottolinea come il bike sharing sia ormai diventato una componente stabile della mobilità cittadina.

“Il dato dei primi mesi del 2026 è molto incoraggiante perché dimostra che il bike sharing è entrato stabilmente nelle abitudini della nostra città – commenta l’assessore –. La curiosità iniziale ha avuto un seguito positivo: il servizio viene utilizzato ogni giorno da cittadini, studenti, lavoratori e visitatori”.

Marchiol evidenzia inoltre il valore del servizio dal punto di vista della sostenibilità urbana. “Migliaia di tragitti brevi e medi vengono oggi effettuati in bicicletta. Ogni corsa rappresenta un piccolo ma concreto passo verso una città più vivibile, con meno traffico e più spazio per le persone”.

Con l’arrivo della stagione estiva, il bike sharing potrebbe inoltre diventare uno strumento molto utilizzato anche dai turisti per visitare il centro città e muoversi facilmente tra i principali punti di interesse.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook