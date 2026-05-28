La prevenzione passa sempre più da sport, movimento e corretti stili di vita. È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la cerimonia inaugurale del RiminiWellness 2026, la principale manifestazione internazionale dedicata a fitness, benessere, sana alimentazione e turismo sportivo, ospitata alla Fiera di Rimini.

Nel corso dell’evento, che celebra quest’anno la sua ventesima edizione, Fedriga ha evidenziato la necessità di costruire un sistema capace di accompagnare le persone verso uno stile di vita attivo lungo tutto l’arco della vita, contrastando il crescente fenomeno dell’abbandono dell’attività fisica.

Fedriga: “Serve una cultura della prevenzione”

Secondo il governatore del Friuli-Venezia Giulia, uno dei problemi strutturali del Paese riguarda proprio il progressivo allontanamento dall’attività motoria, soprattutto nella fascia adulta della popolazione.

“Dobbiamo strutturare un sistema nel quale lo sport e, soprattutto, l’attività motoria e lo stile di vita attivo accompagnino le persone durante tutto il corso della vita”, ha dichiarato Fedriga.

Il presidente della Regione ha sottolineato come gli impegni lavorativi e familiari portino spesso le persone a trascurare il movimento quotidiano, con conseguenze che emergono nel tempo sotto forma di patologie croniche e aumento della pressione sul sistema sanitario.

“Il nostro Paese ha un problema strutturale: l’abbandono dell’attività fisica, soprattutto da parte delle persone in età lavorativa”, ha spiegato il governatore, ricordando come la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre i costi sanitari.

RiminiWellness, vetrina internazionale del settore wellness

La manifestazione riminese si conferma anche nel 2026 un punto di riferimento internazionale per il comparto del wellness e dello sport. Aziende, professionisti, atleti e appassionati provenienti da tutto il mondo si incontrano per confrontarsi su innovazione, prevenzione, alimentazione sana e nuove tendenze del settore.

Attraverso esposizioni, convegni e attività esperienziali, RiminiWellness promuove infatti una cultura del benessere accessibile a tutte le età.

Fedriga ha rimarcato il valore educativo di eventi di questo tipo: “Iniziative come questa aiutano a portare la cultura dello sport all’interno delle famiglie”.

“Non serve essere olimpionici”

Nel suo intervento, il governatore ha voluto ribadire un concetto chiave: l’attività fisica non deve essere vista esclusivamente in chiave agonistica.

“Questo non significa che tutti devono diventare olimpionici, ma fare in modo che la prevenzione entri nella vita quotidiana dei cittadini di tutte le età”, ha spiegato Fedriga, sottolineando come movimento e corretta alimentazione siano strumenti essenziali per anticipare l’insorgere di molte patologie.

Secondo il presidente della Regione, il sistema sanitario dovrà evolvere sempre più verso un modello capace di prevenire, anziché limitarsi a intervenire quando i problemi di salute sono già manifesti.

“La cultura della salute può anticipare le patologie attraverso la promozione di corretti stili di vita”, ha aggiunto.

Sport e turismo, il modello Friuli-Venezia Giulia

Nel corso dell’evento Fedriga ha inoltre evidenziato il ruolo strategico dello sport come motore di sviluppo turistico per il Friuli-Venezia Giulia.

Il governatore ha ricordato le numerose iniziative sportive sostenute dalla Regione attraverso il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, soffermandosi in particolare sul successo della ciclovia Alpe Adria, il percorso che collega l’Austria alle spiagge di Grado e che negli ultimi anni ha attirato migliaia di appassionati del turismo slow.

“Lo sport rappresenta anche un importante driver per il turismo”, ha sottolineato Fedriga, evidenziando come il territorio regionale possa offrire esperienze sportive di qualità grazie al patrimonio naturale e alle infrastrutture presenti.

Made in Italy protagonista anche nello sport

Un passaggio finale del discorso è stato dedicato anche all’eccellenza italiana nel settore delle attrezzature sportive.

Fedriga ha lodato “la qualità dei prodotti made in Italy nel settore delle apparecchiature sportive”, rimarcando la capacità delle imprese italiane di competere con grandi player internazionali grazie a innovazione, qualità e design.

Alla cerimonia inaugurale del RiminiWellness 2026 hanno preso parte, tra gli altri, il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il direttore centrale per i settori dell’export di ICE Agenzia Maurizio Forte, l’assessore al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni e il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Renzo Ermeti.

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