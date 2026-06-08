E’ in partenza la 16a edizione di “Bale tal gei”

UDINE – Quello che per Bologna è il torneo dei “Giardini Margherita”, per Udine ed il Friuli è, con le dovute proporzioni, il torneo “Bale tal gei”, arrivato alla sua 16a edizione.

Alla presentazione ufficiale, avvenuta al negozio della Macron presso lo Stadio Friuli, il presidente dell’associazione “Che spettacolo” e deus ex machina della manifestazione, Massimo Piubello, ha fornito le informazioni principali ed il messaggio, di socializzazione ed inclusione, che circonda il torneo.

Si giocherà dal 15 al 20 giugno ancora una volta al Parco Tami di Tricesimo, con possibilità di spostarsi al vicino palasport comunale in caso di maltempo. Non mancherà per il pubblico di rifocillarsi gustosamente grazie alla presenza del chiosco che offrirà i prodotti “Austria-style” della vicina Gasthaus da Heinz.

Il torneo, dedicato alla memoria di Ennio Bon, storico presidente della FIP udinese, sarà ancora di più di prima incentrato sulla pallacanestro giovanile con le sfide dedicate alle squadre under 15 e under 17 maschili e alle under 17 femminili. Non mancheranno, però, nemmeno le sfide tra i senior con la sfida per le squadre degli “over 40” e le esibizioni dell’All star game.

Il messaggio del torneo, veicolato attraverso il basket, è quello di “essere un veicolo di insegnamenti legati all’educazione civica e al rispetto reciproco, valori fondamentali che intendiamo trasmettere in modo particolare alle nuove generazioni che quest’anno avranno ancora più spazio”.

Tutte le informazioni aggiornate sul torneo sono disponibili al sito: https://www.chespettacolo.info/16-bale-tal-gei/

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