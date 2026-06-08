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Villa Manin torna al passato: carrozze storiche, cavalli e migliaia di visitatori a Passariano
Villa Manin ospita il Concorso internazionale di carrozze d’epoca con equipaggi da Italia, Austria, Germania e Slovenia.
PASSARIANO – Un viaggio nella storia, tra eleganza, tradizioni e il fascino senza tempo della mobilità trainata dai cavalli. È quanto ha offerto la nona edizione del Concorso internazionale di carrozze d’epoca, andata in scena a Villa Manin di Passariano, richiamando migliaia di appassionati e curiosi provenienti da tutto il territorio.
L’evento ha trasformato il prestigioso complesso monumentale in un autentico palcoscenico d’altri tempi, dove diciannove carrozze storiche provenienti da Italia, Germania, Austria e Slovenia si sono sfidate in prove di abilità e maneggevolezza.
Una manifestazione tra cultura e tradizione
A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, intervenuto durante la manifestazione.
Secondo Anzil, il concorso rappresenta un’occasione speciale per riscoprire un modo di vivere più lento e autentico, in netto contrasto con i ritmi frenetici della società contemporanea. L’esponente della Giunta regionale ha evidenziato come l’evento riesca a riportare i visitatori in un’epoca in cui gli spostamenti avvenivano a cavallo, favorendo una riflessione sul valore delle tradizioni e della lentezza.
Le prove tra cavalli e carrozze storiche
Le carrozze partecipanti si sono cimentate in percorsi prestabiliti, mettendo alla prova la capacità dei guidatori nel condurre gli equipaggi con precisione ed eleganza.
Lo spettacolo è stato arricchito dai suggestivi caroselli equestri, che hanno conquistato il pubblico presente grazie alla perfetta sintonia tra cavalli, cocchieri e mezzi storici. A rendere ancora più affascinante l’atmosfera sono stati anche i partecipanti in abiti d’epoca, che hanno contribuito a ricreare fedelmente l’ambiente e le suggestioni del passato.
Villa Manin protagonista della cultura regionale
Per il vicegovernatore Anzil, la grande partecipazione registrata conferma ancora una volta la capacità di Villa Manin di ospitare e valorizzare le più diverse espressioni culturali e artistiche.
La storica residenza si conferma infatti uno dei principali poli culturali del Friuli-Venezia Giulia, capace di accogliere eventi che spaziano dall’arte alla musica, fino alle rievocazioni storiche e alle manifestazioni dedicate alle tradizioni popolari.
Durante la visita, Anzil ha inoltre avuto l’opportunità di salire a bordo di uno dei rarissimi esemplari di carretto friulano in vimini, vivendo in prima persona un’esperienza legata alla tradizione locale.
La collaborazione tra istituzioni e associazioni
Il Concorso internazionale di carrozze d’epoca è stato promosso dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli-Venezia Giulia (Erpac) in collaborazione con l’Associazione Friulana Appassionati Carrozze e con il Comune di Codroipo.
Una sinergia che, anno dopo anno, contribuisce a mantenere viva la memoria di un patrimonio storico e culturale unico, valorizzando al contempo uno dei luoghi simbolo della regione.
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