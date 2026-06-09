CiviBank compie 140 anni tra storia, territorio e futuro

Centoquarant’anni di attività al servizio del territorio, delle famiglie e delle imprese. CiviBank ha celebrato il prestigioso traguardo dei suoi 140 anni di storia con un evento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo economico e vertici dell’istituto di credito, sottolineando il ruolo che la banca continua a svolgere nello sviluppo del Friuli-Venezia Giulia.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il governatore della Regione Massimiliano Fedriga e gli assessori regionali alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e alle Finanze Barbara Zilli, a testimonianza del legame storico tra l’istituto e il tessuto economico regionale.

Un anniversario che guarda al futuro

Nel corso dell’evento, Fedriga ha evidenziato il significato di un traguardo che pochi istituti possono vantare.

“Centoquarant’anni sono un traguardo più che significativo”, ha affermato il governatore, sottolineando come oggi CiviBank abbia raggiunto una fase di stabilità e solidità particolarmente importante.

Le celebrazioni non sono state soltanto un momento di ricordo della lunga storia della banca nata a Cividale del Friuli, ma anche un’occasione per riflettere sulle prospettive future dell’istituto e sul suo ruolo all’interno del sistema economico regionale.

I risultati del percorso con Sparkasse

Uno dei temi centrali emersi durante la cerimonia riguarda il percorso avviato quattro anni fa con Sparkasse, che secondo il presidente della Regione ha contribuito a rafforzare la banca e a garantire una prospettiva di lungo periodo.

Fedriga ha infatti evidenziato come i risultati raggiunti in questi anni rappresentino un elemento importante sia per i risparmiatori sia per il territorio. La presenza di istituti di credito radicati localmente, ha spiegato, continua a essere una componente fondamentale per sostenere l’economia reale.

“Gli istituti di credito presenti capillarmente sono una garanzia per lo sviluppo”, ha osservato il governatore, richiamando il legame diretto tra l’accesso al credito e la crescita delle imprese.

Il ruolo strategico per imprese e sviluppo economico

Nel suo intervento, Fedriga ha ribadito come la Regione e il sistema bancario condividano un rapporto di collaborazione strategico a favore delle aziende del Friuli-Venezia Giulia.

Molte delle misure regionali dedicate agli investimenti, all’innovazione e alla crescita imprenditoriale vengono infatti veicolate attraverso il sistema creditizio, che rappresenta uno strumento essenziale per far arrivare risorse e opportunità alle imprese.

“La Regione è sempre stata un partner importante degli istituti di credito”, ha ricordato il governatore, evidenziando come le banche siano spesso il canale attraverso cui vengono attivate le linee contributive destinate al mondo produttivo.

Una banca punto di riferimento per il territorio

Nel tracciare un bilancio del percorso compiuto dall’istituto, Fedriga ha definito CiviBank “una realtà economicamente punto di riferimento non solo a livello regionale”, sottolineando la capacità della banca di mantenere una forte identità territoriale pur evolvendo nel tempo.

Secondo il governatore, la visione strategica adottata negli ultimi anni ha consentito di consolidare l’istituto e di costruire basi solide per affrontare le sfide future del settore bancario.

L’anniversario dei 140 anni rappresenta dunque non solo una celebrazione della storia passata, ma anche la conferma della volontà di continuare a svolgere un ruolo attivo nel sostegno all’economia locale.

Dalla ricostruzione dopo il terremoto alle sfide di oggi

Nel ricordare le tappe più significative della lunga storia di CiviBank, Fedriga ha richiamato anche il contributo offerto dalla banca nei momenti più difficili vissuti dal Friuli.

Tra questi, il periodo successivo al terremoto del 1976, quando il sistema creditizio locale ebbe un ruolo fondamentale nel sostenere la ricostruzione e la ripartenza economica delle comunità colpite.

“L’istituto di credito del territorio aiuta il territorio, lo sa sviluppare e nei momenti di necessità garantisce la possibilità di portare avanti investimenti e dare nuove prospettive”, ha affermato il governatore.

Un messaggio che sintetizza il significato delle celebrazioni per i 140 anni di CiviBank: una banca che ha attraversato epoche, crisi e trasformazioni economiche mantenendo un forte legame con il Friuli-Venezia Giulia e con le sue comunità.

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