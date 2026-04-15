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Terremoto del Friuli 1976-2026, online oggi il sito ufficiale delle celebrazioni del cinquantenario

Online il portale ufficiale per i 50 anni dal terremoto del Friuli: un hub digitale che raccoglie eventi, contenuti e iniziative per costruire una memoria condivisa e raccontare la resilienza del territorio
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Il sito dedicato al 50esimo anniversario del terremoto del Friuli
Il sito dedicato al 50° anniversario del terremoto del Friuli

A cinquant’anni dal devastante sisma che colpì il Friuli, la Regione Friuli-Venezia Giulia lancia un nuovo strumento digitale per accompagnare le celebrazioni: è online da oggi il portale ufficiale per il 50° anniversario, pensato per raccogliere e valorizzare tutte le iniziative legate all’anniversario.

L’attivazione della piattaforma rappresenta un passo importante nella costruzione di una memoria condivisa e accessibile, capace di unire passato e presente attraverso una narrazione collettiva.

Riccardi: “Non una vetrina, ma un’infrastruttura di memoria”

A sottolineare il valore del progetto è l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, che evidenzia come il terremoto del 1976 non sia solo un evento storico, ma una radice ancora viva: “Il 1976 non è una data confinata nei libri di storia, ma una radice che continua a nutrire l’identità profonda dei nostri paesi”.

L'assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi

L’assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi

Il portale, infatti, non nasce come semplice spazio informativo, ma come strumento dinamico e partecipativo, capace di raccogliere e raccontare il contributo di enti, associazioni e comunità locali lungo tutto l’arco delle celebrazioni.

Un calendario unico per tutti gli eventi del territorio

Uno degli elementi centrali del sito è la sezione dedicata agli Eventi, che fungerà da aggregatore ufficiale delle iniziative aperte al pubblico in tutta la regione.

L’obiettivo è offrire ai cittadini un punto di accesso unico e costantemente aggiornato, dove consultare il calendario e approfondire i contenuti legati al cinquantenario. Un modo concreto per garantire visibilità a ogni realtà organizzatrice e costruire una narrazione coordinata delle celebrazioni.

Contenuti, approfondimenti e materiali scaricabili

Oltre agli eventi, il portale ospita già diverse sezioni tematiche:

  • Anniversario, con contenuti di approfondimento sul sisma e sulla ricostruzione;
  • Download, per scaricare materiali informativi e risorse utili;
  • a breve sarà disponibile anche la sezione Notizie, che aggiornerà costantemente sull’evoluzione delle iniziative.

Nel corso dei mesi verranno pubblicati anche contenuti multimediali e materiali esclusivi, arricchendo progressivamente il racconto di una delle pagine più significative della storia regionale.

Accessibile e pensato per tutti i dispositivi

Il sito è stato progettato con particolare attenzione all’usabilità e alla navigazione mobile, risultando facilmente consultabile da smartphone e tablet.

L’organizzazione delle informazioni è orientata alla massima leggibilità e rapidità di ricerca, così da permettere a ogni utente di trovare facilmente eventi, contenuti e aggiornamenti.

La realizzazione della piattaforma è stata coordinata dall’Ufficio stampa e comunicazione della Regione, in collaborazione con la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia.

Il portale si propone quindi come un vero e proprio mosaico digitale della memoria, capace di restituire la forza di un territorio che, a cinquant’anni dal terremoto, continua a dimostrare coesione, resilienza e capacità di guardare al futuro.

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