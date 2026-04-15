A cinquant’anni dal devastante sisma che colpì il Friuli, la Regione Friuli-Venezia Giulia lancia un nuovo strumento digitale per accompagnare le celebrazioni: è online da oggi il portale ufficiale per il 50° anniversario, pensato per raccogliere e valorizzare tutte le iniziative legate all’anniversario.

L’attivazione della piattaforma rappresenta un passo importante nella costruzione di una memoria condivisa e accessibile, capace di unire passato e presente attraverso una narrazione collettiva.

Riccardi: “Non una vetrina, ma un’infrastruttura di memoria”

A sottolineare il valore del progetto è l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, che evidenzia come il terremoto del 1976 non sia solo un evento storico, ma una radice ancora viva: “Il 1976 non è una data confinata nei libri di storia, ma una radice che continua a nutrire l’identità profonda dei nostri paesi”.

Il portale, infatti, non nasce come semplice spazio informativo, ma come strumento dinamico e partecipativo, capace di raccogliere e raccontare il contributo di enti, associazioni e comunità locali lungo tutto l’arco delle celebrazioni.

Un calendario unico per tutti gli eventi del territorio

Uno degli elementi centrali del sito è la sezione dedicata agli Eventi, che fungerà da aggregatore ufficiale delle iniziative aperte al pubblico in tutta la regione.

L’obiettivo è offrire ai cittadini un punto di accesso unico e costantemente aggiornato, dove consultare il calendario e approfondire i contenuti legati al cinquantenario. Un modo concreto per garantire visibilità a ogni realtà organizzatrice e costruire una narrazione coordinata delle celebrazioni.

Contenuti, approfondimenti e materiali scaricabili

Oltre agli eventi, il portale ospita già diverse sezioni tematiche:

Anniversario , con contenuti di approfondimento sul sisma e sulla ricostruzione;

, con contenuti di approfondimento sul sisma e sulla ricostruzione; Download , per scaricare materiali informativi e risorse utili;

, per scaricare materiali informativi e risorse utili; a breve sarà disponibile anche la sezione Notizie, che aggiornerà costantemente sull’evoluzione delle iniziative.

Nel corso dei mesi verranno pubblicati anche contenuti multimediali e materiali esclusivi, arricchendo progressivamente il racconto di una delle pagine più significative della storia regionale.

Accessibile e pensato per tutti i dispositivi

Il sito è stato progettato con particolare attenzione all’usabilità e alla navigazione mobile, risultando facilmente consultabile da smartphone e tablet.

L’organizzazione delle informazioni è orientata alla massima leggibilità e rapidità di ricerca, così da permettere a ogni utente di trovare facilmente eventi, contenuti e aggiornamenti.

La realizzazione della piattaforma è stata coordinata dall’Ufficio stampa e comunicazione della Regione, in collaborazione con la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia.

Il portale si propone quindi come un vero e proprio mosaico digitale della memoria, capace di restituire la forza di un territorio che, a cinquant’anni dal terremoto, continua a dimostrare coesione, resilienza e capacità di guardare al futuro.

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