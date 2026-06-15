Mirko Spelta: «I social stanno cambiando l’amore». A Udine l’incontro su fiducia e relazioni

Come si può ricostruire la fiducia nelle relazioni sentimentali? E perché, nonostante libri, film, studi e decenni di riflessioni sull’amore, uomini e donne continuano spesso a non comprendersi? Saranno questi alcuni dei temi al centro dell’incontro con Mirko Spelta, autore, editorialista, attore e conduttore radiofonico, in programma domenica 21 giugno 2026 alle 15.30 al Circolo Ricreativo e Culturale Nuovi Orizzonti di via Brescia 3 a Udine. L’evento è organizzato da Hair Time Friuli di Kateryna Nosovska e si concluderà con un momento dedicato al firmacopie.

Vent’anni a raccontare i rapporti tra uomini e donne

Da oltre vent’anni Spelta si occupa di relazioni umane attraverso libri, programmi radiofonici, collaborazioni giornalistiche e spettacoli teatrali. Nel suo percorso ha affrontato più volte il tema delle differenze comunicative tra uomini e donne, partendo da una convinzione precisa: entrambi desiderano amare ed essere amati, ma spesso utilizzano modalità e linguaggi differenti per esprimere emozioni e aspettative.

Secondo l’autore, molte incomprensioni nascono proprio da queste differenze. Gli uomini tenderebbero a comunicare in modo più diretto, mentre le donne sarebbero maggiormente attente ai significati impliciti e alle sfumature. Una distanza che può generare dubbi, interpretazioni errate e conflitti anche nelle situazioni più quotidiane.

Il ruolo dei social e la crisi della fiducia

Tra gli argomenti affrontati durante l’incontro ci sarà anche il peso crescente dei social network nelle dinamiche sentimentali. Spelta riconosce le opportunità offerte dalle piattaforme digitali, che permettono di entrare in contatto con persone che altrimenti non si conoscerebbero mai. Tuttavia mette in guardia dai rischi di una conoscenza che rimane troppo a lungo confinata nel mondo virtuale.

Secondo l’autore, infatti, i social possono favorire la costruzione di aspettative e proiezioni che non sempre corrispondono alla realtà. A questo si aggiunge quella che definisce una crescente sfiducia nei rapporti sentimentali, alimentata dalla facilità con cui oggi si interrompono conoscenze e relazioni per passare rapidamente a nuove opportunità.

L’importanza dell’autoconsapevolezza

Uno dei concetti più importanti espressi da Spelta riguarda l’autoconsapevolezza. Nelle relazioni, sostiene, si tende spesso a concentrarsi su ciò che si desidera ricevere dal partner, trascurando invece ciò che ciascuno porta all’interno della coppia. Esperienze passate, ferite emotive e schemi acquisiti nel tempo influenzano inevitabilmente il modo di vivere un rapporto.

Per questo motivo, lavorare su se stessi e riconoscere i propri limiti rappresenta un passaggio fondamentale per costruire relazioni più sane e mature, basate non sul controllo ma sulla fiducia reciproca.

Un messaggio di ottimismo sull’amore

Nonostante le difficoltà che caratterizzano i rapporti contemporanei, Spelta non rinuncia a una visione positiva dell’amore. Dopo migliaia di conversazioni e anni di osservazione delle dinamiche di coppia, continua infatti a credere che esista nelle persone un bisogno profondo di costruire relazioni significative.

È proprio questo il messaggio che porterà a Udine: un invito a recuperare dialogo, fiducia ed entusiasmo nei confronti dei rapporti sentimentali, nella convinzione che comprendersi meglio rimanga ancora oggi una delle chiavi più importanti per vivere felici insieme.

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