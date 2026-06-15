Rubano due cagnolini da casa a Trieste: l’insperato ritrovamento in Slovenia

Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire ha scosso una residente di via Mascagni a Trieste, che al ritorno a casa dopo alcune commissioni ha trovato la porta dell’abitazione forzata e i suoi due cagnolini spariti nel nulla.

L’episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di venerdì 12 giugno, tra le 9.30 e le 10.40, mentre la donna era fuori casa. Al rientro, oltre ai segni evidenti dell’effrazione, ha scoperto che i due animali con cui viveva da circa due anni non c’erano più. Un dettaglio ha subito reso il caso ancora più insolito: dall’appartamento non sarebbe stato sottratto nient’altro.

L’intervento della polizia e le prime ricerche

Comprensibilmente sconvolta, la proprietaria ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia che ha effettuato i primi accertamenti.

Gli agenti hanno anche verificato se i cani fossero stati recuperati o segnalati presso il canile cittadino, ma la risposta è stata negativa. Alla donna è stato quindi consigliato di formalizzare una denuncia per il furto e l’effrazione.

Le ore successive sono state caratterizzate dall’angoscia e dall’incertezza sulla sorte degli animali, fino a quando è arrivata una notizia inattesa.

Il ritrovamento a Capodistria

Nel pomeriggio del giorno seguente, mentre si trovava al commissariato di San Sabba per sporgere denuncia, la donna ha ricevuto una telefonata dalla clinica veterinaria Miramare di Trieste.

I cagnolini erano stati ritrovati in un campo privato in Slovenia e successivamente affidati a una struttura di Capodistria. Una notizia che ha immediatamente riportato serenità alla proprietaria, che grazie all’aiuto di un vicino di casa ha potuto raggiungere la località slovena e recuperare i suoi animali.

Dopo averli riportati al sicuro, la donna è tornata in commissariato per completare la denuncia relativa all’accaduto.

I sospetti della proprietaria

La vicenda resta avvolta nel mistero e al momento non risultano responsabili individuati. Tuttavia la proprietaria non nasconde alcuni sospetti.

Secondo il suo racconto, in passato avrebbe ricevuto minacce da un vicino che si lamentava dei presunti abbai dei cani. L’uomo, riferisce la donna, avrebbe più volte affermato che, se gli animali non fossero stati fatti stare zitti, li avrebbe fatti sparire.

La residente spiega inoltre di essersi successivamente trasferita, ma di aver incrociato nuovamente quella persona pochi giorni prima dell’episodio. Pur precisando di non avere prove dirette sul suo coinvolgimento, la donna afferma di vivere ora con la preoccupazione che chiunque abbia compiuto il gesto possa tornare.

Indagini in corso

Resta da chiarire come i due cani siano arrivati oltreconfine e chi abbia deciso di portarli fino a un campo della zona di Capodistria. Gli investigatori dovranno ricostruire i movimenti degli animali e verificare eventuali elementi utili a individuare gli autori dell’effrazione.

Per il momento, l’unica certezza è il lieto fine per i due cagnolini, tornati tra le braccia della loro proprietaria dopo ore di apprensione.

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