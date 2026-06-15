Trieste, via Commerciale chiusa per lavori: tutte le deviazioni dei bus e le nuove fermate

A partire dalle ore 9 di martedì 16 giugno 2026, entreranno in vigore importanti modifiche al servizio di trasporto pubblico locale a Trieste. La decisione si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori programmati da AcegasApsAmga in via Commerciale, nel tratto compreso tra piazza Casali e via Sant’Anastasio, che sarà chiuso al traffico veicolare fino al termine degli interventi.

Le variazioni interesseranno le linee 28, 30 e 64 di Trieste Trasporti, con deviazioni di percorso e l’attivazione di alcune fermate provvisorie per limitare i disagi agli utenti.

Le modifiche alla linea 28

Per quanto riguarda la linea 28, in direzione via dei Giaggioli, gli autobus da via Galatti proseguiranno lungo via Ghega, piazza della Libertà, via Sant’Anastasio e via Commerciale, per poi riprendere il percorso abituale.

In direzione via Galatti, invece, i mezzi percorreranno via Commerciale, via Pauliana, via Udine e via Rittmeyer, prima di rientrare sul tragitto ordinario.

Come cambia la linea 30

Le modifiche alla linea 30 riguarderanno le corse effettuate dalle 22 in poi e quelle previste dall’orario festivo.

In direzione piazza della Libertà, gli autobus provenienti da via Filzi transiteranno lungo via Ghega, piazza della Libertà, via Sant’Anastasio, via Commerciale, via dei Giaggioli, nuovamente via Commerciale, via Pauliana, via Udine e via Rittmeyer, per poi riprendere il percorso consueto.

Le deviazioni previste per la linea 64

Anche la linea 64 subirà modifiche sia nei giorni feriali sia in quelli festivi.

Con orario feriale, in direzione Opicina, gli autobus passeranno da via Filzi, via Ghega, piazza della Libertà, via Sant’Anastasio e via Commerciale. In direzione piazza Tommaseo, invece, il percorso sarà deviato lungo via Pauliana, via Udine e via Rittmeyer.

Con orario festivo, i mezzi diretti a Opicina partiranno da via Galatti e seguiranno il percorso attraverso via Ghega, piazza della Libertà, via Sant’Anastasio e via Commerciale, mentre quelli diretti verso via Galatti utilizzeranno la deviazione attraverso via Pauliana, via Udine e via Rittmeyer.

Attivate nuove fermate provvisorie

Per garantire il servizio durante il periodo dei lavori, Trieste Trasporti ha predisposto alcune fermate temporanee.

Le linee 64 (feriale) e 30 nelle corse serali e festive dirette verso Opicina e via dei Giaggioli effettueranno una nuova fermata in via Filzi 17, mentre verrà temporaneamente soppressa quella di via Filzi 23.

Inoltre, gli autobus delle linee 28, 30 e 64 provenienti da via Ghega svolteranno in piazza della Libertà, effettuando una fermata all’altezza del civico 3.

Per le corse dirette verso il centro città saranno infine disponibili due ulteriori fermate provvisorie: una in via Pauliana 12 e una in via Udine 6.

Disagi temporanei per consentire i lavori

Le modifiche resteranno in vigore per tutta la durata dell’intervento in via Commerciale. Trieste Trasporti invita gli utenti a verificare i nuovi percorsi e le fermate sostitutive prima di mettersi in viaggio, così da programmare gli spostamenti ed evitare eventuali inconvenienti.

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