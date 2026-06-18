FlixBus rivoluziona l’estate in FVG: nuove fermate a Lignano e collegamenti con Milano, Verona e l’Europa

Con l’arrivo della stagione estiva, FlixBus amplia la propria rete di collegamenti in Friuli-Venezia Giulia, introducendo nuove fermate a Lignano Sabbiadoro e aumentando le corse da Trieste e Udine verso numerose destinazioni italiane e internazionali. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti dei residenti e favorire l’arrivo di turisti nella regione durante i mesi più intensi dell’anno.

Quattro nuove fermate a Lignano Sabbiadoro

La principale novità riguarda Lignano Sabbiadoro, che da domani sarà collegata direttamente con Milano, Verona, Bibione e Jesolo grazie a una nuova linea attiva tutti i giorni, esclusi martedì e mercoledì.

Le nuove fermate saranno situate a Lignano Riviera, Lignano Pineta, Lignano Camping e in via Latisana, offrendo un servizio più capillare e facilmente accessibile sia ai turisti sia ai residenti.

Secondo l’azienda, il potenziamento dei collegamenti può rappresentare anche una valida alternativa all’uso dell’auto privata durante l’estate, contribuendo a ridurre il traffico verso le località balneari e l’impatto ambientale degli spostamenti.

Più collegamenti da Trieste verso Italia e Croazia

Anche Trieste beneficia del rafforzamento dell’offerta. Aumentano infatti le corse verso alcune delle principali città italiane.

Saranno disponibili almeno cinque collegamenti giornalieri con Milano e Padova, mentre Bologna e Firenze potranno essere raggiunte con almeno tre corse al giorno.

Sul fronte internazionale, vengono rafforzati i collegamenti con Slovenia e Croazia, grazie alle nuove tratte verso Spalato e Sebenico e all’incremento delle corse dirette a Portorose, Fiume e Rovigno.

Udine più vicina a Gardaland e alle capitali europee

Importanti novità anche per Udine, che potrà contare su una nuova linea diretta verso Gardaland, pensata soprattutto per famiglie e giovani in cerca di una soluzione comoda per raggiungere il celebre parco divertimenti.

Per quanto riguarda le destinazioni nazionali, la città sarà collegata fino a sei volte al giorno con Venezia e fino a tre volte al giorno con Roma, Firenze e Bologna.

Non mancano le opportunità per chi desidera viaggiare all’estero: da Udine sarà infatti possibile raggiungere direttamente città come Budapest, Vienna e Praga.

Un sostegno al turismo regionale

Con il rafforzamento della rete estiva, FlixBus punta a sostenere il turismo verso il Friuli-Venezia Giulia, facilitando l’arrivo di visitatori italiani e stranieri.

I collegamenti con Slovenia e Croazia, insieme agli hub strategici di Milano e Verona, permettono infatti di raggiungere con maggiore facilità il territorio regionale e le sue località turistiche.

Per chi viaggia dal Friuli-Venezia Giulia resta inoltre disponibile la fermata presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, che amplia ulteriormente le possibilità di collegamento.

I viaggi FlixBus prenotabili anche tramite ChatGPT

Tra le novità dell’estate 2026 c’è anche la possibilità di cercare e prenotare viaggi FlixBus direttamente tramite ChatGPT. Gli utenti possono consultare itinerari, confrontare le diverse opzioni disponibili e accedere al sistema di prenotazione attraverso una semplice conversazione.

I biglietti possono essere acquistati online tramite sito web e app ufficiale, presso i rivenditori autorizzati oppure, in presenza di posti disponibili, direttamente a bordo dall’autista.

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