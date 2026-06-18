Pordenone, oltre 324 mila euro per climatizzare due asili: lavori in estate per contrastare il caldo

Il Comune di Pordenone punta a rendere più confortevoli gli ambienti scolastici durante tutto l’anno. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione nelle scuole dell’infanzia di via Fiamme Gialle e di Torre, in viale della Libertà. L’intervento prevede un investimento complessivo di 324.500 euro.

Miglior comfort per bambini e personale

L’obiettivo dell’opera è migliorare il benessere degli spazi frequentati quotidianamente da bambini, insegnanti e personale scolastico. Le due strutture, inoltre, vengono utilizzate anche durante il periodo estivo per attività educative e ricreative, rendendo particolarmente importante la presenza di sistemi adeguati per affrontare le temperature più elevate.

“La scuola deve essere un luogo accogliente e adeguato alle esigenze dei bambini in ogni periodo dell’anno”, ha dichiarato la vicesindaco Mara Piccin, sottolineando come l’amministrazione continui a investire nella qualità degli edifici scolastici e nei servizi destinati alle famiglie.

Interventi nei due plessi

Nel plesso di via Fiamme Gialle saranno installati nuovi sistemi di climatizzazione a servizio degli ambienti della struttura.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia di Torre, l’intervento comprenderà non solo l’installazione degli impianti, ma anche una serie di lavorazioni accessorie necessarie per integrare le nuove tecnologie e migliorare la funzionalità complessiva degli spazi.

Secondo la vicesindaco Piccin, il progetto risponde anche all’evoluzione climatica degli ultimi anni, caratterizzati da estati sempre più lunghe e temperature elevate, che rendono necessario adeguare gli edifici scolastici alle nuove esigenze.

Risorse ottimizzate per coinvolgere anche Torre

Il finanziamento regionale era stato inizialmente destinato esclusivamente alla scuola di via Fiamme Gialle. Successivamente, grazie agli approfondimenti progettuali effettuati dai tecnici, è stato possibile ottimizzare le risorse disponibili e ampliare l’intervento anche al plesso di Torre, senza aumentare l’investimento complessivo previsto.

Una scelta che consentirà di migliorare il comfort in entrambe le strutture, garantendo benefici a un numero maggiore di bambini e operatori scolastici.

Finanziamenti e tempi dei lavori

L’opera sarà finanziata attraverso un contributo regionale di oltre 132 mila euro, integrato con risorse del fondo ordinario investimenti della Regione e fondi propri del Comune di Pordenone.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo partiranno le procedure per l’affidamento dei lavori. Gli interventi sono stati programmati durante il periodo estivo per ridurre al minimo l’impatto sulle attività scolastiche e consentire la piena operatività delle strutture all’inizio del nuovo anno educativo.

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