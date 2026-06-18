Truffe energetiche, boom di segnalazioni: a Udine Enel e Carabinieri insegnano come difendersi

Tutto esaurito allo Spazio Enel di via Savorgnana 15 a Udine per l’incontro dedicato alla prevenzione delle truffe e delle frodi nel settore energetico. L’iniziativa, promossa da Enel in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha richiamato numerosi cittadini interessati ad approfondire un tema sempre più attuale e preoccupante.

La forte partecipazione del pubblico ha confermato quanto il fenomeno delle truffe sia percepito come una minaccia concreta nella vita quotidiana, soprattutto in un contesto in cui i tentativi di raggiro si moltiplicano attraverso strumenti digitali e telefonici.

Una guida pratica per riconoscere i tentativi di frode

Momento centrale dell’incontro è stato l’intervento del tenente colonnello Ivano Bigica, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine.

Durante la lezione sono stati illustrati i principali metodi utilizzati dai truffatori e le strategie per difendersi. Tra i casi più frequenti figurano gli SMS ingannevoli, le e-mail di phishing, le telefonate fraudolente e i falsi interventi di assistenza, strumenti attraverso i quali i malintenzionati cercano di ottenere dati personali, informazioni bancarie o pagamenti non dovuti.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire ai partecipanti strumenti concreti per riconoscere tempestivamente i segnali di allarme e adottare comportamenti prudenti.

I dati: oltre 18 mila segnalazioni nel 2025

A rendere ancora più evidente la portata del fenomeno sono i numeri diffusi da Enel. Nel corso del 2025 l’azienda ha ricevuto circa 18.500 segnalazioni di potenziali truffe, con il 99% dei contatti provenienti da numeri artificiali o non rintracciabili.

Si tratta di dati che testimoniano una crescita significativa dei tentativi di frode e che hanno spinto l’azienda a rafforzare le attività di sensibilizzazione e prevenzione rivolte ai consumatori.

La lotta contro phishing e spoofing

L’iniziativa nasce proprio per contrastare il crescente fenomeno di phishing, spoofing e contatti fraudolenti, pratiche che colpiscono clienti di ogni fascia d’età e che non riguardano esclusivamente il settore energetico.

Da tempo Enel è impegnata nel contrasto di queste attività attraverso campagne informative, canali di comunicazione certificati e strumenti dedicati alla sicurezza digitale. La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri punta a rafforzare ulteriormente la consapevolezza dei cittadini e a favorire una maggiore diffusione delle buone pratiche di sicurezza.

Gli Enel Energy Bar aprono il dialogo con i cittadini

L’appuntamento di Udine si inserisce nel programma degli Enel Energy Bar, un format che prevede l’apertura degli Enel Store alla cittadinanza per affrontare temi di interesse pubblico attraverso incontri con esperti e professionisti.

L’obiettivo è creare occasioni di confronto diretto e formazione pratica, aiutando le persone a orientarsi in modo più consapevole tra le sfide della digitalizzazione e della sicurezza online.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook