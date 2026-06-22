Moreno Caron eletto presidente degli Allevatori Fvg: “Ripartiamo con determinazione”

L’Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia ha un nuovo presidente. Si tratta di Moreno Caron, 43 anni, allevatore di Vivaro, eletto all’unanimità dal rinnovato Consiglio di amministrazione. Caron succede a Renzo Livoni, che ha guidato l’associazione per gli ultimi dodici anni, accompagnandola attraverso una fase complessa per il settore zootecnico regionale.

Il nuovo Consiglio di amministrazione

L’elezione di Caron è avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo CdA, composto da rappresentanti del mondo allevatoriale provenienti da tutto il Friuli-Venezia Giulia. Ne fanno parte Agostino Listuzzi, Marco Cecutti, Franco Baselli, Gabriele Capitan, Angelo Della Valentina, Omar Marucelli, Luca Frate, Matteo Preschern, Manuela D’Orlando, Diego Pasianot, Nicolò Pancera di Zoppola Gambara e Greta Minisini.

Sono stati inoltre nominati i due vicepresidenti: Omar Marucelli, allevatore di Monrupino, e Manuela D’Orlando, di Tolmezzo.

Chi è Moreno Caron

Il nuovo presidente conduce insieme ai cugini un’azienda familiare attiva da oltre sessant’anni a Vivaro, specializzata nell’allevamento di bovine Pezzate Rosse Italiane. Una realtà consolidata che rappresenta una delle espressioni della zootecnia regionale.

Nelle sue prime dichiarazioni da presidente, Caron ha sottolineato la volontà di affrontare con determinazione le sfide che attendono il settore.

«Ringrazio per la fiducia riposta – ha affermato – conscio che la situazione ci pone davanti a un lavoro complicato e difficile, ma so di poter contare su una squadra che ha dimostrato già dal primo consiglio un’ottima sintonia e molto dinamismo».

Le priorità del nuovo presidente

Caron ha rivolto un particolare ringraziamento ai dipendenti e ai collaboratori dell’associazione e di Agrifriuli, evidenziando il loro forte senso di appartenenza.

«Ci dedicheremo con costanza e attenzione al nostro compito, cercando di svolgerlo nel migliore dei modi e riportando la struttura alla serenità che merita. Ringrazio inoltre gli amministratori che ci hanno preceduto per quanto di buono hanno fatto per far crescere la struttura. Da lì ripartiamo con nuovo spirito e determinazione».

Parole che delineano un programma orientato alla continuità, ma anche al rilancio dell’attività associativa in un momento delicato per il comparto.

Nuova guida anche per Agrifriuli

Nel corso della stessa seduta il Consiglio di amministrazione ha nominato Gabriele Trevisan nuovo presidente di Agrifriuli, la società commerciale dell’Associazione Allevatori Fvg.

Trevisan, già responsabile commerciale dell’azienda e oggi anche direttore generale, avrà il compito di rafforzare ulteriormente i servizi offerti alle aziende agricole del territorio. Tra questi figurano la fornitura di seme bovino di alta qualità proveniente dal Centro Tori di Moruzzo, il servizio di raccolta dei rifiuti speciali agricoli e le altre attività che hanno contribuito alla crescita della società negli ultimi anni.

Il saluto di Livoni e gli auguri della struttura

Al termine del passaggio di consegne, Renzo Livoni ha rivolto un messaggio di augurio ai nuovi amministratori.

«Le difficoltà della zootecnia sono note – ha ricordato – ma gli allevatori friulani sanno come mettere in campo gli anticorpi della crisi. Nell’ultimo decennio, a fronte di una riduzione del numero di vacche, si è registrato un aumento della produzione di latte per capo del 16%, accompagnato da un netto miglioramento della qualità».

Anche il direttore dell’Associazione, Marco Bassi, a nome dei dipendenti della struttura, ha espresso il proprio sostegno al nuovo Consiglio di amministrazione e ai neoeletti vertici, augurando loro buon lavoro per il futuro del comparto zootecnico regionale.

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