Udine, torna il cinema sotto le stelle: un film ogni sera per tutta l’estate al Giardino Loris Fortuna

Dal 25 giugno al 31 agosto, il Giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio torna a essere il punto di riferimento per gli amanti del cinema estivo. L’arena all’aperto ospiterà infatti un film diverso ogni sera, offrendo al pubblico oltre due mesi di proiezioni tra prime visioni, blockbuster, cinema d’autore, documentari, classici intramontabili e film per tutta la famiglia. La rassegna è organizzata dal Cec – Centro Espressioni Cinematografiche in collaborazione con il Comune di Udine, nell’ambito del programma di UdinEstate 2026.

Un appuntamento atteso dell’estate udinese

Il ritorno del cinema all’aperto rappresenta uno degli eventi culturali più apprezzati della stagione estiva in città. La programmazione è stata costruita per coinvolgere pubblici diversi, alternando film della stagione appena conclusa a produzioni italiane, europee e internazionali.

L’assessore alla Cultura Federico Pirone ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come il cinema all’aperto sia un’occasione per vivere gli spazi pubblici e favorire momenti di aggregazione. L’obiettivo è offrire una proposta culturale accessibile e inclusiva, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Si parte con il thriller “Backrooms”

La stagione prenderà il via giovedì 25 giugno alle 21.30 con “Backrooms”, thriller diretto dal giovane regista Kane Parsons, già considerato uno dei fenomeni cinematografici dell’anno. Nel cast figurano anche Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve.

La scelta del film inaugurale conferma la volontà degli organizzatori di proporre un programma che unisca novità molto attese e titoli capaci di attirare un pubblico ampio.

Tra Oscar, cinema italiano e film per famiglie

Il cartellone estivo comprenderà numerosi titoli di richiamo. Tra questi spiccano “Michael”, “Il diavolo veste Prada 2”, oltre ai premiati “Sentimental Value” e “Hamnet”.

Ampio spazio sarà dedicato anche al cinema italiano con “Le città di pianura”, vincitore di otto David di Donatello, e “Buen Camino”.

Le famiglie potranno invece scegliere tra produzioni dedicate ai più piccoli come “Toy Story 5” e “Minions & Monsters”, mentre non mancheranno documentari come “Orcolat” e “Sarajevo Safari”.

Tra i grandi classici in programma figurano “Gli uomini preferiscono le bionde” e “Quando la moglie è in vacanza”, insieme a proiezioni evento come “The Doors” in versione restaurata e “The Rocky Horror Picture Show”.

Horror, fantascienza e appuntamenti speciali

Una sezione importante della rassegna sarà dedicata al ciclo #udinehorror, che proporrà titoli contemporanei e restauri di opere cult. In programma film come “Obsession”, “La casa – Il rogo del male” e il celebre “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati.

Gli appassionati di fantascienza potranno invece assistere alle proiezioni di “Disclosure Day” di Steven Spielberg, “L’ultima missione – Project Hail Mary” con Ryan Gosling e al ritorno di “Mars Attacks!”, che celebra il trentesimo anniversario dall’uscita.

Cinema accessibile e serate musicali

Il calendario comprenderà anche appuntamenti dedicati all’accessibilità con InCinema OUTside, che offrirà sottotitoli e audiodescrizioni per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di spettatori.

Non mancheranno inoltre le serate di Udin&Jazz, che uniranno musica dal vivo e cinema, e gli incontri della rassegna Incuintrilûs, dedicata alle produzioni in lingua friulana.

Biglietti e maltempo

Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 21.30, con apertura della biglietteria alle 21.00. I film italiani ed europei aderenti alla campagna Cinema Revolution avranno un prezzo speciale di 3,50 euro.

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno trasferiti al Visionario con inizio alle 21.45. Le prevendite sono già disponibili sul sito del Visionario.

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