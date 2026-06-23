TEC4I FVG porta l’imprenditorialità tra i banchi di scuola

Imparare a riconoscere un problema, immaginare una soluzione, lavorare in gruppo e trasformare un’idea in un piccolo progetto concreto. È questo il cuore del percorso che TEC4I FVG, hub regionale per l’innovazione, ha portato alla scuola media G. Bianchi di Codroipo, introducendo per la prima volta un’attività di educazione all’imprenditorialità rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa, conclusa in questi giorni, rappresenta un passaggio significativo nel rapporto tra scuola, innovazione e mondo produttivo. Non si tratta di insegnare ai ragazzi “come fare impresa” in senso tradizionale, ma di trasmettere competenze trasversali sempre più importanti: spirito di iniziativa, capacità di collaborare, organizzazione, creatività, gestione delle risorse e consapevolezza del valore delle idee.

Il percorso è stato realizzato nell’ambito del progetto FSE AttivaScuola e segna un ampliamento dell’attività che TEC4I FVG porta avanti da temp nel sistema educativo regionale.

Attività pratiche e lavoro di gruppo: così l’impresa entra in classe

La particolarità del progetto realizzato a Codroipo è stata la scelta di adattare linguaggi, strumenti e metodo a una fascia d’età molto giovane. Gli studenti sono stati coinvolti attraverso attività pratiche, piccole sfide, momenti laboratoriali e lavoro di gruppo, con l’obiettivo di rendere accessibili concetti spesso percepiti come lontani dal mondo scolastico.

Il punto di partenza è stato semplice ma centrale: individuare un problema reale. Da lì i ragazzi hanno imparato a ragionare sui possibili destinatari di una soluzione, sull’organizzazione del lavoro, sulla distribuzione dei compiti e sull’importanza del contributo di ciascun componente del gruppo.

Un approccio che guarda non solo al futuro professionale degli studenti, ma anche alla loro crescita personale. Le competenze sviluppate in un percorso di questo tipo, infatti, possono essere utili in qualsiasi ambito: dalla scuola al lavoro, dalla progettazione alla partecipazione attiva nella comunità.

Barbetta: «Con i più giovani serve cambiare prospettiva»

Per Giovanni Barbetta, curatore del percorso, l’esperienza di Codroipo ha rappresentato un banco di prova importante per portare l’educazione imprenditoriale anche in un contesto nuovo.

«Portare l’educazione all’imprenditorialità alle scuole medie significa cambiare completamente prospettiva e metodo. Con studenti così giovani serve partire da attività concrete, piccole sfide di gruppo e situazioni pratiche che aiutino a ragionare su organizzazione, risorse limitate, prove ed errori. È in questo modo che concetti come collaborazione, spirito di iniziativa e capacità progettuale diventano più accessibili».

Parole che evidenziano il senso dell’iniziativa: formare studenti capaci di pensare in modo progettuale, di affrontare gli ostacoli e di vedere negli errori una parte naturale del processo di apprendimento.

TEC4I FVG rafforza il ponte tra formazione e innovazione

Il progetto alla scuola media G. Bianchi si inserisce in un impegno più ampio di TEC4I FVG per rafforzare il legame tra formazione, innovazione e sistema produttivo regionale. L’hub dispone infatti di un team dedicato allo sviluppo di percorsi di educazione imprenditoriale e orientamento, costruiti in base all’età degli studenti, al contesto scolastico e agli obiettivi formativi.

L’attività non riguarda soltanto le scuole medie. TEC4I FVG opera anche con gli istituti superiori, i percorsi post diploma e le università, accompagnando studenti e studentesse in esperienze pensate per avvicinarli al mondo del lavoro, alla cultura dell’innovazione e alle opportunità offerte dal territorio.

La prospettiva è quella di costruire una filiera educativa capace di partire presto, accompagnando i giovani nella scoperta delle proprie competenze e nella capacità di leggere i cambiamenti economici e sociali.

Educazione imprenditoriale anche fuori dai grandi centri

Uno degli aspetti più rilevanti del lavoro di TEC4I FVG riguarda la volontà di rendere l’educazione imprenditoriale più accessibile anche nei territori lontani dai principali centri urbani. In molte aree, infatti, le occasioni formative legate a innovazione, impresa e orientamento possono essere meno immediate.

In questa direzione si colloca anche il progetto “Aghis Limpidis e Mons di Pas”, finanziato con fondi PNRR, promosso dal Ministero della Cultura e realizzato dai Comuni di Ampezzo, Socchieve e Preone, con TEC4I FVG tra i partner operativi.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’ISIS Paschini di Tolmezzo in un laboratorio dedicato all’imprenditorialità in ambito enogastronomico e allo sviluppo di nuove opportunità nei territori montani. Un esempio concreto di come la cultura d’impresa possa intrecciarsi con identità locale, risorse del territorio e prospettive di sviluppo.

A settembre il progetto “Startup Cooperativo”

Il percorso avviato da TEC4I FVG proseguirà anche nei prossimi mesi. A settembre è infatti previsto il progetto PCTO “Startup Cooperativo”, sviluppato da Confcooperative FVG con il supporto di TEC4I FVG come partner operativo.

Anche in questo caso, l’obiettivo sarà avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e dell’impresa, valorizzando il legame tra competenze personali, conoscenza del territorio e opportunità economiche regionali.

L’esperienza di Codroipo, dunque, non resta un episodio isolato, ma diventa parte di una strategia più ampia: portare nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia strumenti nuovi per aiutare i giovani a orientarsi, progettare e immaginare il proprio futuro.

Una nuova idea di orientamento per il Friuli-Venezia Giulia

L’introduzione dell’educazione all’imprenditorialità già alle scuole medie apre una riflessione importante sul ruolo della scuola nel preparare i ragazzi ai cambiamenti del presente. In un contesto in cui innovazione, competenze digitali, sostenibilità e capacità progettuale sono sempre più centrali, iniziative come quella promossa da TEC4I FVG puntano a costruire un orientamento non solo informativo, ma esperienziale.

La scuola diventa così un luogo in cui gli studenti possono sperimentare, confrontarsi, sbagliare, riprovare e imparare a dare forma alle idee. Un percorso che guarda al futuro del sistema produttivo regionale, ma prima ancora alla crescita di cittadini più consapevoli, curiosi e capaci di collaborare.

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