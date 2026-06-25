Borse di studio, alloggi e bonus psicologo: la Regione stanzia 45 milioni per gli studenti del Fvg

La Regione Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio impegno a favore degli studenti con uno stanziamento di oltre 45 milioni di euro destinato al diritto allo studio per il 2026. Le risorse finanzieranno borse di studio, posti alloggio, servizi di ristorazione e trasporto, mobilità internazionale, sostegno psicologico e contributi per conciliare studio, lavoro e famiglia. La principale novità riguarda l’estensione strutturale dei benefici anche agli studenti degli Its Academy regionali. I bandi sono già disponibili online, mentre le domande potranno essere presentate a partire dal 15 luglio.

Chi potrà accedere ai contributi

I benefici sono destinati agli studenti iscritti agli atenei del Friuli-Venezia Giulia, alla Sissa, ai conservatori, all’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine e, da quest’anno, anche agli studenti dei quattro Its Academy presenti sul territorio regionale.

L’assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia Alessia Rosolen ha sottolineato come il piano rappresenti un investimento importante per garantire servizi sempre più estesi. “Parliamo di oltre 45 milioni di euro nel 2026 per garantire servizi fondamentali e in crescita costante a una platea di beneficiari sempre più ampia”, ha dichiarato.

Tutti i servizi previsti

Il programma regionale comprende numerose misure di sostegno economico e ai servizi. Oltre alle borse di studio, sono previsti servizi abitativi, agevolazioni per la ristorazione, contributi per il trasporto, opportunità di mobilità internazionale e sostegni per la partecipazione a competizioni internazionali.

Tra gli interventi figurano anche il sostegno alla genitorialità, misure per favorire la conciliazione tra studio e lavoro, contributi per ridurre i costi di iscrizione ai master universitari e un servizio di consulenza psicologica, pensato per offrire un supporto agli studenti durante il percorso formativo.

La novità: entrano stabilmente gli studenti Its

L’elemento più innovativo del piano riguarda l’ingresso stabile degli studenti degli Its Academy nel sistema regionale del diritto allo studio.

Secondo Rosolen, si tratta di una scelta strategica che punta a valorizzare un percorso formativo sempre più richiesto dalle imprese e dagli studenti. “L’inserimento degli studenti Its è strategico per questa Amministrazione regionale. Siamo la prima regione in Italia a farlo con un approccio organico per accompagnare lo sviluppo di questa tipologia di alta formazione che si sta affermando anche sul nostro territorio”, ha evidenziato l’assessore.

Oltre 45 milioni di risorse per il 2026

Per il prossimo anno la dotazione complessiva destinata al diritto allo studio universitario ammonta a 45 milioni e 288 mila euro. La Regione ha approvato sia il Bando unico, in continuità con gli anni accademici precedenti, sia un bando specifico dedicato agli studenti degli Its Academy.

Con questo intervento l’amministrazione regionale punta a rendere il diritto allo studio sempre più accessibile, ampliando il numero dei beneficiari e rafforzando i servizi destinati ai giovani che scelgono di proseguire il proprio percorso di formazione in Friuli-Venezia Giulia.

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