Trieste-Linate, dal 1° luglio torna il volo: ecco orari, frequenze e tariffe agevolate

Dal 1° luglio 2026 torna operativo il collegamento aereo tra Trieste Airport e Milano Linate, una rotta considerata strategica per la mobilità del Friuli Venezia Giulia e per il mondo delle imprese. Il servizio, affidato alla compagnia Aeroitalia, resterà attivo fino al 31 marzo 2027, mentre la Regione ha già annunciato l’intenzione di garantirne la continuità anche nei prossimi tre anni.

Fedriga: “Un collegamento fondamentale per lo sviluppo del territorio”

Presentando il nuovo servizio, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha ribadito l’importanza del collegamento con Milano, definendolo “l’unica connessione rapida indispensabile” per sostenere lo sviluppo economico e la mobilità regionale, soprattutto in assenza di una linea ferroviaria ad alta velocità.

Il governatore ha inoltre ricordato la crescita registrata da Trieste Airport, passato in otto anni da circa 700 mila a oltre 1,7 milioni di passeggeri, risultato attribuito alla strategia basata sull’intermodalità tra trasporto ferroviario e aereo e alla capacità dello scalo di servire anche un bacino internazionale come quello della Carinzia.

Fedriga ha infine confermato l’impegno della Regione nel proseguire gli investimenti per rendere l’aeroporto sempre più moderno e competitivo.

Amirante: “Essenziale garantire la continuità territoriale”

Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha evidenziato il valore del collegamento, sottolineando come la continuità territoriale permetta a cittadini e lavoratori di raggiungere e rientrare in giornata da poli strategici come Milano e Roma.

Secondo Amirante, il trasporto aereo assume un ruolo ancora più importante nell’attuale fase di lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, che comportano rallentamenti e interruzioni lungo diverse tratte.

Orari, frequenze e tariffe agevolate

Il nuovo servizio prevede due voli giornalieri dal lunedì al venerdì.

Le partenze da Trieste saranno alle 7.30 e alle 18, mentre da Milano Linate gli aerei decolleranno alle 9.35 e alle 20.15.

È previsto inoltre un collegamento la domenica, con partenza da Trieste alle 18.15 e da Linate alle 20.20. I voli saranno operati con un aeromobile da 68 posti.

Nel mese di agosto il servizio sarà ridotto a cinque frequenze settimanali (lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica).

Per i residenti in Friuli-Venezia Giulia sarà disponibile una tariffa agevolata, prevista nell’ambito del regime di continuità territoriale.

La precedente gestione della rotta, affidata a Ita Airways tra il settembre 2023 e il marzo 2026, aveva trasportato 90.582 passeggeri.

Nuovi collegamenti estivi per Sardegna e Salerno

Durante la presentazione è stato annunciato anche il potenziamento dell’offerta estiva di Trieste Airport.

Dal 1° agosto partiranno i collegamenti per Olbia, con voli il giovedì, sabato e domenica nel mese di agosto e il giovedì e la domenica fino al 13 settembre, e per Alghero, operativi il lunedì e il venerdì fino al 14 settembre.

Dal 1° luglio sarà inoltre confermata la rotta Trieste-Salerno, già avviata nel mese di maggio, con voli programmati il martedì e il sabato.

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