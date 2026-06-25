Vasco Rossi a Udine, arriva l’ordinanza: cosa cambia per chi va al concerto

Udine si prepara ad accogliere Vasco Rossi, protagonista di due attesissimi concerti allo Stadio Friuli in programma domenica 28 e lunedì 29 giugno. Per gestire in sicurezza l’afflusso previsto di circa 50mila spettatori, il Comune ha emanato una specifica ordinanza che introduce una serie di divieti nell’area attorno all’impianto sportivo. Le misure saranno in vigore dalle 10 di domenica 28 giugno fino alle 3 di martedì 30 giugno.

Le aree interessate dalle limitazioni

L’ordinanza riguarda l’intera zona che circonda lo Stadio Friuli, compresi il parcheggio nord e il parcheggio sud. Le limitazioni interesseranno anche via Frossi, viale Candolini, via Mainerio, il primo tratto di via Dello Sport, via Sagrado, il tratto di via Lombardia compreso tra via Sagrado e piazzale Pittino e viale dell’Emigrazione.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire il regolare svolgimento dell’evento e ridurre al minimo i rischi legati alla presenza di decine di migliaia di persone nelle aree esterne allo stadio.

Stop ad alcolici, vetro e lattine

Tra le principali disposizioni contenute nell’ordinanza figura il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi nell’area interessata.

Sarà inoltre vietato vendere, somministrare, trasportare, detenere e utilizzare contenitori rigidi in vetro o ceramica, così come lattine in alluminio e materiali analoghi. Si tratta di una misura adottata per evitare che oggetti potenzialmente pericolosi possano essere utilizzati impropriamente oppure abbandonati nelle aree di maggiore afflusso.

Vietati anche gli spray al peperoncino

L’ordinanza introduce anche un altro importante divieto: non sarà consentito detenere, trasportare o utilizzare spray al peperoncino o altre sostanze sintetiche capaci di provocare effetti analoghi.

La decisione è stata presa anche sulla base delle indicazioni emerse durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire situazioni che possano generare panico tra il pubblico o compromettere la sicurezza durante le due serate.

Sanzioni fino a 500 euro

Chi non rispetterà le disposizioni previste dall’ordinanza rischierà una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro. In caso di violazione, le autorità potranno inoltre procedere al sequestro cautelare dei materiali utilizzati o detenuti in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento.

L’amministrazione invita quindi tutti gli spettatori a rispettare le regole per consentire lo svolgimento dei concerti in un clima di festa e sicurezza.

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