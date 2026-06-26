Aeronautica Militare, cambio al vertice del II Stormo: Fedriga saluta Lodato e accoglie Siclari

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha incontrato nel Palazzo della Regione il comandante del II Stormo dell’Aeronautica Militare, colonnello Giovanni Lodato, e il suo prossimo successore, colonnello Antonino Siclari. L’incontro ha rappresentato un momento istituzionale di saluto e continuità, in vista del passaggio di consegne alla guida del reparto.

La cerimonia è prevista per martedì 30 giugno nella base di Rivolto, sede storica del II Stormo e luogo simbolico per l’Aeronautica Militare italiana anche per la presenza delle Frecce Tricolori, patrimonio identitario profondamente legato al territorio regionale.

Fedriga augura buon lavoro al nuovo comandante Siclari

Nel corso dell’incontro, Fedriga ha rivolto al colonnello Antonino Siclari i più fervidi auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Un passaggio che conferma il ruolo strategico della base di Rivolto e del II Stormo nel sistema della difesa nazionale e nella relazione con le istituzioni del territorio.

Il governatore ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo un rapporto di collaborazione fondato su dialogo, rispetto istituzionale e presenza concreta. La guida del II Stormo rappresenta infatti un presidio rilevante non soltanto sotto il profilo militare, ma anche per il legame storico e civile con il Friuli-Venezia Giulia.

Il saluto a Lodato e la collaborazione con la Regione

Fedriga e il colonnello Giovanni Lodato hanno evidenziato la qualità della collaborazione istituzionale costruita nel tempo tra la Regione e il comando del II Stormo. Un rapporto definito improntato a cordialità, efficacia e reciproca disponibilità, rafforzato da diverse occasioni di confronto e cooperazione.

Il saluto al comandante uscente assume quindi anche il valore di un riconoscimento al lavoro svolto e alla capacità di mantenere alta l’attenzione sul rapporto tra Aeronautica Militare, comunità locali e istituzioni regionali.

Il ricordo delle celebrazioni per i 65 anni delle Frecce Tricolori

Nel corso dell’incontro è stato richiamato anche il successo delle celebrazioni per il 65esimo anniversario delle Frecce Tricolori, svoltesi lo scorso settembre. Un evento che ha richiamato grande partecipazione e ha confermato ancora una volta il forte legame tra la Pattuglia Acrobatica Nazionale, la base di Rivolto e l’intero Friuli-Venezia Giulia.

Le Frecce Tricolori rappresentano uno dei simboli più riconoscibili dell’Italia nel mondo e, allo stesso tempo, un elemento di profonda appartenenza per il territorio regionale. La riuscita delle celebrazioni ha testimoniato la capacità di fare sistema tra istituzioni, Aeronautica Militare e comunità.

Rivolto, un presidio identitario per il Friuli-Venezia Giulia

La base di Rivolto continua a essere un punto di riferimento per il Friuli-Venezia Giulia. Il passaggio di comando del II Stormo si inserisce in una cornice di continuità istituzionale e conferma la centralità del rapporto tra la Regione e l’Aeronautica Militare.

Con il subentro del colonnello Antonino Siclari al colonnello Giovanni Lodato, si apre una nuova fase alla guida del reparto, nel segno della continuità operativa e della collaborazione con il territorio. Un legame che, come emerso dall’incontro in Regione, resta solido e destinato a rafforzarsi ulteriormente.

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