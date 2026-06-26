Italrugby femminile, Fontanafredda ospita il debutto nelle WXV Global Series 2026: date e biglietti

L’Italrugby femminile inizierà il proprio cammino nelle WXV Global Series 2026 partendo dal Friuli-Venezia Giulia. Sarà infatti Fontanafredda a ospitare le prime due sfide della competizione internazionale, un torneo che riunisce le dodici migliori nazionali del mondo e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del rugby femminile. Le azzurre scenderanno in campo allo Stadio Omero Tognon, inaugurando così una stagione autunnale ricca di impegni internazionali.

Due sfide internazionali allo Stadio Omero Tognon

La nazionale italiana affronterà il Giappone sabato 19 settembre alle 14.30, mentre il secondo appuntamento è fissato per sabato 26 settembre contro il Sudafrica. Lo stadio di Fontanafredda, già conosciuto per aver ospitato in passato incontri della nazionale maschile, diventa così il punto di partenza del nuovo percorso delle azzurre.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su federugby.it. Dal 25 giugno sono inoltre disponibili i biglietti in prevendita sul portale federugby.ticketone.it, con prezzi a partire da 10 euro e tariffe agevolate dedicate ai tesserati della Federazione Italiana Rugby.

Le azzurre ripartono dai progressi nel Sei Nazioni

L’Italia arriva a questo importante appuntamento dopo il positivo cammino nel Guinness Sei Nazioni 2026, concluso con il quarto posto. Un risultato costruito grazie ai successi contro Scozia e Galles, ai quali si è aggiunto anche il primo storico punto di bonus offensivo conquistato contro l’Inghilterra, campione del mondo.

Le WXV Global Series rappresenteranno quindi un banco di prova fondamentale per misurare la crescita della squadra contro alcune delle migliori nazionali del panorama internazionale.

Cos’è la WXV Global Series 2026

La WXV Global Series è la nuova competizione internazionale del rugby femminile che coinvolge le 12 nazionali più forti del mondo. Il torneo è stato lanciato nel 2025, sostituendo il precedente format delle WXV disputate nel 2023 e nel 2024.

L’obiettivo è offrire alle squadre un calendario internazionale più ricco e competitivo, permettendo alle nazionali di prepararsi nel migliore dei modi in vista della Coppa del Mondo di Rugby Femminile 2029.

Partecipano al torneo Australia, Canada, Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Scozia, Sudafrica, Stati Uniti e Galles, impegnate in una finestra internazionale di otto settimane compresa tra la seconda settimana di settembre e la fine di ottobre.

Dopo Fontanafredda la trasferta negli Stati Uniti

Conclusi gli impegni casalinghi, l’Italrugby femminile volerà negli Stati Uniti per affrontare due volte le Eagles. La prima sfida si giocherà nella notte italiana tra il 17 e il 18 ottobre al Texas Health Mansfield Stadium, mentre il secondo confronto è in programma il 24 ottobre al Geodis Park di Nashville.

Il percorso nelle WXV Global Series offrirà così alle azzurre l’opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori selezioni mondiali, proseguendo il percorso di crescita della nazionale italiana.

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