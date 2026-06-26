Pallacanestro Trieste cambia proprietà: Newport Holdings acquista il club, Connor Barwin nuovo presidente

La Pallacanestro Trieste cambia proprietà ma non nazionalità. Dopo l’uscita di scena di Paul Matiasic, la società che controlla il club biancorosso, Cotogna Sports Group, passa infatti alla statunitense Newport Holdings LLC, garantendo continuità al progetto sportivo. Contestualmente è stato nominato nuovo presidente Connor Barwin, già socio di minoranza della società dal 2023.

Cambio di proprietà nel segno della continuità

L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale diffusa oggi, 25 giugno. L’operazione segna un nuovo capitolo nella storia della Pallacanestro Trieste, che continua quindi a essere guidata da una proprietà americana.

Secondo quanto comunicato dal club, la presenza di Connor Barwin all’interno della società negli ultimi anni rappresenta una garanzia di continuità per il percorso intrapreso. La società sottolinea come il nuovo presidente abbia già maturato una profonda conoscenza del basket italiano, oltre che delle dinamiche e dei valori che caratterizzano il club triestino.

Chi è il nuovo presidente Connor Barwin

Classe 1986, Connor Barwin arriva alla guida della Pallacanestro Trieste dopo una lunga carriera nello sport professionistico statunitense. Laureato in Storia all’Università di Cincinnati e con un Master in Business Administration conseguito alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania, oggi ricopre il ruolo di direttore dello sviluppo dei giocatori dei Philadelphia Eagles.

Prima dell’esperienza dirigenziale nella NFL è stato uno dei protagonisti del football americano professionistico. Dopo essersi messo in luce con l’Università di Cincinnati, è stato selezionato dagli Houston Texans al secondo giro del Draft NFL 2009. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie dei Philadelphia Eagles, dei Los Angeles Rams e dei New York Giants.

Arcieri confermato general manager

L’avvicendamento ai vertici non modifica invece l’assetto operativo della società. Michael Arcieri resta infatti nel ruolo di general manager, assicurando stabilità nella gestione sportiva del club.

La conferma della dirigenza tecnica e il passaggio della proprietà a Newport Holdings delineano un percorso che punta a proseguire il progetto avviato nelle ultime stagioni, mantenendo la Pallacanestro Trieste sotto la guida di investitori statunitensi.

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