Udine rafforza la sicurezza: 764 telecamere, sportello anti-truffe e nuovi controlli nei quartieri

La sicurezza come presenza costante sul territorio, prevenzione e coinvolgimento dei cittadini. È questa la strategia illustrata dal Comune di Udine durante l’incontro pubblico ospitato nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, dedicato ai progetti della Polizia Locale in materia di sicurezza, legalità e prevenzione. Un piano che mette al centro anziani, giovani, famiglie e quartieri, con interventi che spaziano dalla lotta alle truffe fino al rafforzamento della videosorveglianza.

Una sicurezza costruita insieme ai cittadini

“Lavorare sulla sicurezza significa creare consapevolezza e aiutare le persone a riconoscere i rischi, chiedere aiuto e partecipare attivamente alla cura della città”, ha spiegato l’assessora alla Sicurezza partecipata e Polizia Locale Rosi Toffano.

Tra i progetti illustrati spicca quello della sicurezza partecipata, promosso nell’ambito dell’accordo tra Ministero dell’Interno e Prefettura. A Udine sono oggi oltre 70 i volontari impegnati nel favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, promuovendo una cultura della prevenzione nei diversi quartieri.

Il presidio della Polizia Locale viene inoltre garantito attraverso le sedi distaccate di Aurora Di Giusto, Paderno, Sant’Osvaldo-San Paolo e Borgo Stazione, mentre davanti alle scuole primarie operano quotidianamente dieci Nonni Vigile, impegnati a rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli alunni.

Truffe agli anziani, arrivano video e uno sportello dedicato

Grande attenzione è stata riservata alla tutela delle persone più fragili. Con il progetto “Vivere in sicurezza” sono stati realizzati quattro video informativi dedicati ai principali raggiri ai danni degli anziani, elaborati anche sulla base delle segnalazioni della Questura.

Nelle prossime settimane sarà distribuito un pieghevole con consigli pratici per riconoscere le truffe più frequenti, mentre entro la fine dell’anno aprirà uno sportello di supporto psicologico e legale destinato alle vittime. L’obiettivo è offrire ascolto e assistenza anche dopo l’accaduto, quando alla perdita economica si aggiungono spesso paura, vergogna e senso di isolamento.

Scuole protagoniste nella prevenzione

La Polizia Locale continua inoltre a investire sull’educazione dei più giovani attraverso incontri nelle scuole dedicati alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo, all’uso consapevole della rete, al rispetto delle regole e alla gestione dei conflitti.

Tra i progetti più significativi figura anche “Il rispetto delle donne”, che ha coinvolto circa 2.300 studenti delle scuole primarie e secondarie con attività dedicate alla parità di genere, alla prevenzione della violenza e al superamento degli stereotipi. Il percorso ha interessato anche insegnanti e famiglie, con materiali informativi tradotti in più lingue e iniziative per favorire il dialogo con le famiglie straniere.

Telecamere in aumento e più controlli sul territorio

Sul fronte della sicurezza urbana cresce anche la rete di videosorveglianza comunale. Dal 2022 il numero delle telecamere è aumentato del 61%, passando da 174 a 280 impianti, per un totale di 764 ottiche attive, rispetto alle 463 precedenti. A queste si aggiungono 32 telecamere dedicate alla lettura delle targhe.

Grazie ai contributi regionali sono stati inoltre sostenuti i cittadini che hanno installato sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ed è stato attivato un servizio di guardiania con guardie giurate per rafforzare la vigilanza sul patrimonio comunale.

Focus su Borgo Stazione e sulle aree più sensibili

Il Comune ha infine ribadito l’attenzione verso Borgo Stazione, dove proseguono le operazioni congiunte ad alto impatto coordinate con le altre forze dell’ordine. Parallelamente continuano i controlli nei parchi cittadini e nelle aree frequentate dai giovani, anche grazie all’impiego dei nuclei cinofili della Polizia Locale.

“La sicurezza è più efficace quando diventa patrimonio comune”, ha concluso Toffano, sottolineando la volontà dell’amministrazione di continuare a investire in progetti capaci di accompagnare i cittadini nei diversi momenti della vita, dalla scuola alla prevenzione delle truffe, fino alla tutela delle persone più fragili.

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