Trieste, previsioni meteo del 30 giugno 2026
Meteo Trieste: martedì sole e caldo con 33°C e afa. Da mercoledì aumentano instabilità e rischio di temporali.
TRIESTE – L’estate continua a dominare il meteo di Trieste anche nella giornata di martedì 30 giugno, quando il capoluogo giuliano sarà interessato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. L’alta pressione garantirà una giornata ideale per le attività all’aperto, accompagnata però da temperature elevate e da una persistente allerta afa. Solo nei giorni successivi il quadro meteorologico inizierà a mostrare i primi segnali di instabilità.
Mattino: sole e clima già molto caldo
La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni pienamente estive. La temperatura minima sarà di 28°C, valore decisamente elevato anche nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli da Est-Sudest, mentre il mare si presenterà quasi calmo, ideale per chi raggiungerà il litorale triestino.
Pomeriggio: caldo intenso con massime fino a 33°C
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere, accompagnato soltanto da qualche nube innocua. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, con una sensazione di caldo accentuata dall’umidità. I venti ruoteranno da Nord, mantenendosi moderati, senza però attenuare sensibilmente il disagio provocato dall’afa.
Sera: tempo stabile e condizioni favorevoli
Anche nelle ore serali il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. Il mare continuerà a essere quasi calmo, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.256 metri, segno della persistenza dell’aria molto calda in quota.
Tendenza meteo Trieste
- Mercoledì 1 luglio: aumento dell’instabilità con possibili temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera;
- Giovedì 2 luglio: giornata più incerta, con possibilità di deboli piogge alternate a schiarite;
- Venerdì 3 luglio: torna un tempo più stabile con cieli poco nuvolosi e temperature ancora estive.
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