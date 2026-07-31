Trieste, previsioni meteo del 1 agosto 2026

TRIESTE – Il primo fine settimana di agosto si aprirà con condizioni meteorologiche favorevoli su Trieste e lungo tutto il litorale del Friuli Venezia Giulia. Le previsioni meteo per sabato 1 agosto 2026 indicano una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e un clima tipicamente estivo. Le temperature saranno comprese tra una minima di 27°C e una massima di 33°C, mentre il mare si presenterà quasi calmo, offrendo condizioni ideali per la balneazione e le attività nautiche. Resta inoltre attiva l’allerta meteo per afa, favorita dall’umidità tipica delle aree costiere.

Mattinata con qualche nube e ampie schiarite

Le prime ore della giornata vedranno un cielo variabile ma senza fenomeni. Su Trieste saranno presenti alcuni addensamenti nuvolosi al mattino, destinati però a lasciare rapidamente spazio a schiarite sempre più ampie. La temperatura minima di 27°C renderà il risveglio già molto caldo, mentre i venti moderati da Est garantiranno una ventilazione costante lungo la costa. Il mare quasi calmo consentirà condizioni favorevoli per chi sceglierà di trascorrere la giornata in spiaggia o in barca.

Pomeriggio stabile con sole prevalente e clima estivo

Con il passare delle ore l’alta pressione tornerà a rafforzarsi. Nel pomeriggio il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso, con il sole protagonista e nessuna possibilità di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre i venti moderati da Ovest-Nordovest accompagneranno la parte più calda della giornata, rendendo il clima leggermente più ventilato. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.357 metri, confermando la presenza di aria stabile e molto mite anche sulle aree montane della regione.

Serata ideale sul lungomare

Anche dopo il tramonto il tempo rimarrà stabile. Il cielo resterà poco nuvoloso, con temperature ancora piacevoli e un clima ideale per passeggiate sul lungomare, eventi estivi e cene all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 2 agosto: il cielo sarà poco nuvoloso, con tempo stabile e clima ancora estivo;

il cielo sarà poco nuvoloso, con tempo stabile e clima ancora estivo; Lunedì 3 agosto: tornerà il sole pieno, con condizioni asciutte e temperature in linea con il periodo;

tornerà il sole pieno, con condizioni asciutte e temperature in linea con il periodo; Martedì 4 agosto: proseguirà il bel tempo, con cieli sereni e assenza di precipitazioni.

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