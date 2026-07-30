Udine, previsioni meteo del 31 luglio 2026
Meteo Udine: venerdì con sole e temperature fino a 38°C. Weekend stabile con poche nuvole e clima pienamente estivo.
UDINE – Il grande caldo continua a interessare anche il Friuli centrale. Le previsioni meteo per venerdì 31 luglio 2026 confermano su Udine una giornata pienamente estiva, caratterizzata da cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature molto elevate, con una massima di 38°C. L’alta pressione continuerà infatti a garantire condizioni di assoluta stabilità atmosferica, mentre permane l’allerta meteo per afa, soprattutto nelle ore centrali del giorno, quando il caldo potrà risultare particolarmente intenso.
Mattinata soleggiata con temperature già elevate
La giornata inizierà all’insegna del bel tempo su tutto il territorio udinese. Fin dalle prime ore il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza alcun rischio di precipitazioni. La temperatura minima di 23°C garantirà un risveglio già caldo, mentre i venti deboli provenienti da Nord renderanno l’aria poco movimentata, favorendo un rapido aumento delle temperature. Il sole sarà protagonista fin dal mattino, accompagnando condizioni ideali per chi dovrà spostarsi o svolgere attività all’aperto, purché nelle ore meno calde.
Pomeriggio rovente con picchi fino a 38°C
Nelle ore centrali il caldo raggiungerà il suo apice. La temperatura massima toccherà i 38°C, valori decisamente elevati anche per la fine di luglio. Il cielo continuerà a mantenersi sereno, mentre i venti moderati da Sudovest offriranno solo un lieve ricambio d’aria, insufficiente a mitigare la sensazione di afa. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.444 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche alle quote più elevate dell’arco alpino. Le autorità raccomandano di limitare le attività fisiche nelle ore più calde, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili.
Serata stabile e temperature ancora elevate
Il tramonto non porterà cambiamenti significativi. Anche durante la sera il cielo rimarrà sereno, con un clima ancora caldo e asciutto. Le temperature diminuiranno lentamente, mantenendo condizioni ideali per eventi all’aperto, passeggiate e manifestazioni estive.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 1 agosto: cielo poco nuvoloso, con sole prevalente e temperature ancora elevate;
- Domenica 2 agosto: proseguiranno condizioni di tempo stabile, con qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni;
- Lunedì 3 agosto: giornata soleggiata, con clima estivo e valori termici ancora superiori alla media del periodo.
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