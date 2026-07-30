Trieste, previsioni meteo del 31 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Friuli Venezia Giulia. Per venerdì 31 luglio 2026, le previsioni meteo su Trieste confermano una giornata caratterizzata da sole splendente, assenza di precipitazioni e temperature pienamente estive, ideali per chi trascorrerà la giornata lungo il litorale o all’aria aperta. Le temperature saranno comprese tra una minima di 26°C e una massima di 33°C, mentre rimane segnalata l’allerta meteo per afa, favorita dall’umidità tipica delle aree costiere. Il mare sarà quasi calmo, con condizioni favorevoli per tutte le attività balneari.

Mattinata luminosa con ventilazione moderata dal mare

Il venerdì inizierà con un cielo completamente libero da nubi significative. Su Trieste il sole dominerà fin dalle prime ore, accompagnato da una temperatura minima di 26°C che renderà il risveglio già caldo e tipicamente estivo. I venti moderati da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere una buona ventilazione lungo la costa, rendendo il clima più gradevole rispetto alle zone interne della regione. Il mare quasi calmo offrirà condizioni ottimali per la balneazione, la navigazione e gli sport acquatici.

Pomeriggio stabile con temperature fino a 33°C

Nel corso della giornata il quadro meteorologico resterà pressoché immutato. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, senza alcun rischio di pioggia. I venti moderati da Ovest-Nordovest accompagneranno anche il pomeriggio, limitando parzialmente la sensazione di caldo. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.480 metri, confermando la presenza di una massa d’aria stabile e molto mite anche sulle aree montane del Friuli Venezia Giulia.

Serata ideale per vivere il lungomare

Anche dopo il tramonto il tempo rimarrà stabile. Il cielo resterà sereno, con temperature ancora gradevoli e una leggera brezza che renderà piacevoli passeggiate sul lungomare, eventi estivi e cene all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 1 agosto: cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora tipicamente estive;

cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora tipicamente estive; Domenica 2 agosto: condizioni stabili, con poche nuvole e assenza di precipitazioni;

condizioni stabili, con poche nuvole e assenza di precipitazioni; Lunedì 3 agosto: giornata soleggiata, con tempo asciutto e clima ideale per le attività all’aperto.

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