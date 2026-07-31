Udine, previsioni meteo del 1 agosto 2026

UDINE – L’estate prosegue senza particolari cambiamenti sul Friuli centrale. Le previsioni meteo per sabato 1 agosto 2026 indicano una giornata generalmente stabile su Udine, con qualche nube nelle prime ore del giorno destinata a lasciare rapidamente spazio a ampie schiarite grazie al rinforzo dell’alta pressione. Non sono previste precipitazioni e il clima resterà decisamente estivo, con una temperatura massima di 37°C e una minima di 25°C. Rimane inoltre attiva l’allerta meteo per afa, soprattutto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio.

Mattinata con nubi sparse e clima già molto caldo

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una modesta variabilità. Su Udine il cielo si presenterà poco nuvoloso con la presenza di nubi sparse, che non saranno però associate a fenomeni di rilievo. La temperatura minima di 25°C renderà il risveglio già particolarmente caldo, mentre i venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere una discreta ventilazione. Con il trascorrere della mattinata le nuvole tenderanno gradualmente a dissolversi, lasciando spazio a condizioni sempre più soleggiate.

Pomeriggio stabile e molto caldo con punte di 37°C

Nel corso del pomeriggio il sole tornerà a dominare il panorama. Il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso, mentre la temperatura massima raggiungerà i 37°C, confermando una giornata tra le più calde dell’inizio di agosto. I venti moderati da Sud-Sudovest accompagneranno la fase più calda della giornata, ma non saranno sufficienti a ridurre sensibilmente la sensazione di afa. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.355 metri, segnale della persistenza di una massa d’aria molto calda anche alle quote alpine.

Serata stabile con cielo poco nuvoloso

Le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli anche dopo il tramonto. Il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature in graduale diminuzione ma ancora elevate. Il tempo asciutto favorirà eventi estivi, passeggiate e iniziative all’aperto in tutta la città e nei comuni limitrofi.

Tendenza meteo Udine

Domenica 2 agosto: il cielo sarà poco nuvoloso, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni;

il cielo sarà poco nuvoloso, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni; Lunedì 3 agosto: continueranno condizioni di tempo stabile, con poche nuvole e temperature ancora elevate;

continueranno condizioni di tempo stabile, con poche nuvole e temperature ancora elevate; Martedì 4 agosto: è previsto un cielo poco nuvoloso, accompagnato da un clima pienamente estivo e asciutto.

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