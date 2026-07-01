Escursione sul Monte Lagna finisce in tragedia: 63enne trovato morto sotto la vetta

Si è conclusa in tragedia l’escursione di un 63enne di nazionalità irlandese, residente a Gorizia, trovato senza vita sul Monte Lagna nella serata di martedì 30 giugno. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.30, quando la moglie, preoccupata per il mancato rientro, ha contattato il Numero unico di emergenza 112.

Nel corso della giornata i due si erano sentiti telefonicamente. L’uomo aveva raccontato di aver smarrito la traccia, aggiungendo però di avere la situazione sotto controllo. Successivamente era riuscito a raggiungere la cresta finale della montagna.

L’intervento dei soccorritori

Ricevuta la richiesta di aiuto, la Sores ha attivato la stazione di Forni di Sopra del Soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari di Forni di Sopra e l’elisoccorso regionale. In una fase successiva è intervenuta anche la Guardia di finanza, dopo il ritrovamento dell’escursionista.

Le squadre di terra hanno iniziato le ricerche percorrendo con un fuoristrada la pista forestale e controllando le tre strutture d’appoggio presenti lungo il percorso. Contemporaneamente è stata avviata la ricognizione aerea.

Il corpo individuato sotto la vetta

Proprio l’elicottero ha consentito di localizzare il corpo dell’uomo circa 200 metri sotto la cima, sul versante nord del Monte Lagna, rivolto verso malga Tragonia, una zona caratterizzata da pendii particolarmente ripidi e impervi.

Al momento non è stato possibile stabilire con certezza le cause della morte. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il 63enne potrebbe essere scivolato lungo il versante oppure potrebbe essere stato colpito da un malore.

Recupero concluso nella notte

La salma è stata recuperata dall’elisoccorso regionale e successivamente affidata alle pompe funebri. Le operazioni di soccorso e recupero si sono concluse intorno a mezzanotte e mezza.

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