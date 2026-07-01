Trieste, previsioni meteo del 2 luglio 2026

TRIESTE – Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, giovedì 2 luglio porterà su Trieste una giornata più dinamica dal punto di vista meteorologico. Il cielo si presenterà a tratti nuvoloso con ampie schiarite, mentre il clima resterà gradevole grazie a temperature comprese tra 23°C e 30°C. Le precipitazioni interesseranno soprattutto la notte successiva, mentre durante il giorno il tempo consentirà comunque lo svolgimento delle attività all’aperto. Sul Golfo di Trieste non sono previste allerte meteo, anche se la ventilazione da nord-est si farà sentire soprattutto nelle ore pomeridiane.

Mattino: nuvole alternate a schiarite e clima gradevole

La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, senza fenomeni significativi. Le temperature saranno piuttosto miti, con una minima di 23°C, mentre il vento soffierà moderato da Nord-Est, mantenendo l’aria più asciutta rispetto ai giorni precedenti. Il mare si presenterà poco mosso, favorendo le attività lungo la costa.

Pomeriggio: ancora variabilità ma senza piogge

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà generalmente stabile. Il cielo continuerà a mostrare alternanza tra sole e nuvolosità, ma non sono attese precipitazioni durante le ore diurne. La temperatura massima raggiungerà 30°C, accompagnata da venti tesi di Nord-Est, che renderanno il caldo decisamente più sopportabile rispetto alle giornate precedenti.

Sera e notte: ampie schiarite, poi possibili piogge notturne

Con il passare delle ore la situazione tenderà a migliorare sensibilmente. In serata sono attesi ampi rasserenamenti, con cieli sempre più sereni. Nel corso della notte successiva, invece, sarà possibile il passaggio di una perturbazione debole, con precipitazioni complessive intorno ai 5 millimetri, senza particolari criticità. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.015 metri, segnale di una massa d’aria ancora piuttosto mite.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 3 luglio: il tempo tornerà rapidamente stabile con cielo poco nuvoloso e clima gradevole;

il tempo tornerà rapidamente stabile con cielo poco nuvoloso e clima gradevole; Sabato 4 luglio: l’alta pressione favorirà una giornata soleggiata o poco nuvolosa, ideale per il mare e le attività all’aperto;

l’alta pressione favorirà una giornata soleggiata o poco nuvolosa, ideale per il mare e le attività all’aperto; Domenica 5 luglio: si confermano condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature estive e assenza di fenomeni significativi.

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