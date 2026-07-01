Udine, previsioni meteo del 2 luglio 2026

UDINE – Per Udine, la giornata di giovedì 2 luglio sarà caratterizzata da un contesto meteorologico nel complesso stabile ma con una certa variabilità. Il cielo alternerà nuvole e schiarite, con un miglioramento nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni non interesseranno le ore diurne, mentre nella notte successiva sarà possibile il transito di deboli piogge. Le temperature si manterranno pienamente estive, comprese tra 21°C e 31°C, senza particolari criticità e senza allerte meteo previste.

Mattino: nuvolosità variabile e clima piacevole

La giornata inizierà con cieli irregolarmente nuvolosi, alternati a momenti di sole. La temperatura minima si attesterà intorno ai 21°C, garantendo un risveglio piuttosto gradevole. I venti soffieranno deboli da Est-Nordest, contribuendo a mantenere un clima asciutto e senza eccessiva afa nelle prime ore.

Pomeriggio: più schiarite e temperature fino a 31°C

Nel corso del pomeriggio il sole riuscirà a ritagliarsi spazi più ampi tra le nubi, regalando una fase decisamente più luminosa della giornata. Non sono previste precipitazioni durante il giorno, consentendo lo svolgimento delle normali attività all’aperto. Le temperature saliranno fino a 31°C, mentre i venti resteranno moderati da Est-Nordest, senza particolari rinforzi.

Sera e notte: tempo stabile, poi qualche debole pioggia

Durante la serata il tempo resterà nel complesso tranquillo, con schiarite alternate a residui annuvolamenti. Nel corso della notte, tuttavia, è previsto un temporaneo aumento della nuvolosità che potrà favorire deboli precipitazioni, con accumuli stimati intorno a 1 millimetro, fenomeni di scarsa intensità e di breve durata. Lo zero termico si porterà intorno ai 3.865 metri, confermando un lieve calo delle quote più elevate rispetto ai giorni precedenti.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 3 luglio: il tempo sarà poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili e temperature ancora gradevoli;

il tempo sarà poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili e temperature ancora gradevoli; Sabato 4 luglio: l’alta pressione garantirà una giornata soleggiata, ideale per attività all’aperto e gite fuori porta;

l’alta pressione garantirà una giornata soleggiata, ideale per attività all’aperto e gite fuori porta; Domenica 5 luglio: il bel tempo proseguirà con cieli sereni o poco nuvolosi e un clima pienamente estivo su tutto il territorio friulano.

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