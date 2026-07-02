Evade dai domiciliari per raggiungere la ex a Capri: arrestato dopo le minacce e lo stalking

Un uomo di 31 anni, originario di Mugnano di Napoli e residente a Polcenigo, è stato arrestato dopo aver violato gli arresti domiciliari per raggiungere la sua ex compagna sull’isola di Capri. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dopo una precedente aggressione nei confronti della donna, dovrà ora rispondere delle accuse di atti persecutori aggravati dalla precedente relazione affettiva ed evasione.

L’arrivo davanti alla casa della ex

L’episodio è avvenuto all’alba. Secondo quanto ricostruito, il 31enne si è imbarcato verso Capri intorno alle 5.30 e, circa venti minuti dopo, si è presentato davanti all’abitazione della ex compagna, una 30enne residente a Ercolano, nella zona di Marina Grande.

La donna ha sentito l’uomo bussare con violenza alla porta. In un primo momento è rimasta in silenzio sperando che se ne andasse, ma, spaventata dalla situazione, ha poi contattato i carabinieri chiedendo un intervento immediato.

Il precedente arresto e le misure del Codice Rosso

Non si trattava del primo episodio di violenza. Secondo le ricostruzioni, nel mese di maggio il 31enne avrebbe colpito la ex compagna e successivamente tentato di strangolarla.

Dopo quei fatti era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre nei confronti della vittima erano state attivate le procedure previste dal Codice Rosso, finalizzate alla tutela delle persone vittime di violenza domestica e di genere.

Le minacce inviate con profili falsi

Nei giorni precedenti all’arresto, l’uomo avrebbe continuato a perseguitare la donna e i suoi familiari. Secondo quanto riportato da NapoliToday, avrebbe utilizzato profili falsi su WhatsApp, Telegram ed email per inviare messaggi intimidatori alla ex, alla madre e alla sorella.

Tra le frasi contestate dagli investigatori figurano minacce come: “Quando torni a Napoli torna in canotto perché prima o poi ti prendo e ti faccio pagare tutto quello che sto subendo” e “Il mondo è piccolo, non preoccuparti”. In una mail avrebbe inoltre fatto riferimento a presunti video intimi della coppia, sostenendo di averli recuperati.

Fermato dai carabinieri al porto di Capri

La vittima ha riferito ai militari anche di aver ricevuto diverse chiamate da un profilo Instagram sconosciuto, accompagnate dall’invio di una fotografia della porta d’ingresso della sua abitazione, scattata poco prima che l’uomo iniziasse a bussare.

Le ricerche dei carabinieri si sono concluse poco dopo, quando il comandante lo ha individuato in un bar del porto di Capri. Il 31enne è stato fermato e accompagnato in caserma, dove dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori aggravati dalla pregressa relazione affettiva con la vittima ed evasione.

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