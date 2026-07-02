Truffe online d’estate, i raggiri più diffusi e come difendersi

L’estate è il momento delle partenze, delle prenotazioni last minute, dei saldi e degli acquisti veloci. Ma proprio questa fretta diventa il terreno ideale per i truffatori digitali. Finti appartamenti al mare, pacchetti vacanza inesistenti, messaggi bancari fasulli, e-commerce clonati e offerte “imperdibili” sono tra i rischi più frequenti per chi naviga, compra o prenota online.

Il problema non riguarda solo chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Anzi, molte truffe sono costruite in modo sempre più credibile: siti ben fatti, annunci realistici, profili social apparentemente affidabili e messaggi che imitano banche, corrieri, enti pubblici o piattaforme conosciute. La Polizia Postale da anni invita a prestare particolare attenzione soprattutto nel periodo delle vacanze, quando aumentano le ricerche di case vacanza, biglietti, pacchetti turistici e acquisti online.

Case vacanza fantasma, la truffa più temuta prima di partire

Tra i raggiri più diffusi ci sono le case vacanza inesistenti. Il meccanismo è quasi sempre lo stesso: un annuncio molto conveniente, belle fotografie, posizione perfetta, disponibilità immediata e richiesta di un acconto veloce per “bloccare” l’offerta. Dopo il pagamento, però, il presunto proprietario sparisce oppure l’alloggio si rivela diverso, non disponibile o completamente inventato.

Il primo campanello d’allarme è il prezzo troppo basso rispetto alla zona e al periodo. In alta stagione, una casa a pochi passi dal mare o in una località molto richiesta difficilmente può costare molto meno della media. Attenzione anche a chi spinge per concludere fuori dalle piattaforme ufficiali, magari proponendo uno sconto in cambio di un bonifico diretto o di una ricarica.

Prima di pagare è sempre utile fare una ricerca inversa delle immagini, controllare recensioni e profilo dell’inserzionista, verificare l’indirizzo su mappe e, quando possibile, comunicare solo attraverso i canali ufficiali della piattaforma.

Phishing via email e SMS, quando il messaggio sembra arrivare dalla banca

Un altro grande classico dell’estate è il phishing, cioè il tentativo di rubare dati personali, credenziali o codici bancari attraverso email, SMS o messaggi WhatsApp apparentemente affidabili. Il testo può sembrare urgente: “conto bloccato”, “pagamento respinto”, “pacco in giacenza”, “rimborso disponibile”, “verifica immediata dei dati”.

Il trucco è far cliccare l’utente su un link che porta a una pagina falsa, spesso molto simile a quella di una banca, di un corriere, di un servizio pubblico o di una piattaforma di pagamento. A quel punto vengono richiesti password, codici OTP, dati della carta o informazioni personali.

La regola fondamentale è semplice: non inserire mai dati sensibili partendo da un link ricevuto via messaggio. Meglio aprire l’app ufficiale o digitare direttamente l’indirizzo del sito nel browser. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha più volte segnalato campagne di phishing costruite su messaggi intimidatori o falsi avvisi, pensati per spaventare l’utente e indurlo ad agire in fretta.

Finti e-commerce e saldi truffa: l’offerta irresistibile può costare cara

Con i saldi estivi aumentano anche i negozi online falsi. Spesso vendono prodotti di marca a prezzi stracciati, promettono spedizioni rapidissime e usano foto professionali rubate da siti veri. Il rischio è duplice: non ricevere mai il prodotto oppure ricevere merce contraffatta, di scarsa qualità o diversa da quella ordinata.

Prima di acquistare conviene controllare alcuni elementi: presenza di partita Iva o dati societari, condizioni di vendita, metodi di pagamento, recensioni esterne e non solo quelle presenti sul sito. Un sito appena nato, senza contatti chiari e con prezzi troppo bassi dovrebbe far scattare prudenza.

Meglio diffidare anche dei profili social che vendono prodotti solo tramite messaggi privati, chiedendo pagamenti con ricariche, bonifici istantanei o metodi non tracciabili. Carta, PayPal o sistemi con protezione acquisti offrono più garanzie rispetto a pagamenti diretti e difficili da recuperare.

Pacchi, voli e biglietti: le truffe che arrivano mentre si viaggia

D’estate crescono anche i messaggi legati a spedizioni, biglietti aerei, prenotazioni, rimborsi e check-in online. Il finto SMS del corriere che chiede pochi euro per sbloccare un pacco, la falsa email della compagnia aerea che invita ad aggiornare i dati, il messaggio che promette un rimborso immediato: sono tutti schemi pensati per sembrare plausibili.

In questi casi il consiglio è non seguire mai link ricevuti via SMS o email se non si è assolutamente certi della provenienza. Per controllare un volo, una spedizione o una prenotazione è meglio entrare direttamente nel sito ufficiale o nell’app del servizio utilizzato.

Un dettaglio utile: i truffatori puntano spesso sulla fretta. Frasi come “entro 24 ore”, “ultimo avviso”, “pagamento urgente”, “account sospeso” servono a ridurre la lucidità della vittima. Quando un messaggio mette pressione, è proprio il momento di fermarsi.

Wi-Fi pubblici e dati personali, attenzione sotto l’ombrellone

Hotel, aeroporti, bar, stabilimenti balneari e stazioni offrono spesso reti Wi-Fi gratuite. Sono comode, ma possono diventare rischiose se usate per operazioni sensibili. Su reti aperte o non protette è meglio evitare accessi a home banking, pagamenti, inserimento di password importanti o invio di documenti.

Il consiglio è usare, quando possibile, la connessione dati del telefono per le operazioni più delicate. Inoltre è importante attivare l’autenticazione a due fattori, aggiornare app e sistema operativo, usare password diverse per i vari servizi e non salvare i dati della carta su siti di cui non si è pienamente sicuri.

I segnali d’allarme da non ignorare

Ci sono alcuni indizi che dovrebbero far sospettare una truffa. Il primo è l’offerta troppo conveniente, soprattutto se accompagnata da urgenza. Il secondo è la richiesta di pagare fuori dai canali ufficiali. Il terzo è la presenza di errori nel testo, indirizzi web strani, domini simili ma non identici a quelli originali o profili appena creati.

Attenzione anche a chi chiede documenti personali “per confermare la prenotazione” senza una procedura chiara. Carta d’identità, codice fiscale, selfie e dati bancari possono essere usati per altre frodi. Prima di inviare documenti è bene capire esattamente chi li sta chiedendo e perché.

Cosa fare se si è caduti nella trappola

Se si teme di essere stati truffati, la prima cosa da fare è bloccare subito carte e strumenti di pagamento, contattando banca o servizio clienti. Subito dopo è consigliabile cambiare le password coinvolte, attivare la verifica in due passaggi e controllare eventuali accessi sospetti agli account.

È importante conservare tutto: screenshot, email, numeri di telefono, ricevute, coordinate di pagamento, link, conversazioni e annunci. Questi elementi possono essere utili per la segnalazione o la denuncia. La Polizia Postale mette a disposizione canali dedicati per segnalare reati informatici e truffe online.

La regola d’oro: verificare prima di pagare

La difesa più efficace resta la prudenza. Prima di prenotare una casa, acquistare un prodotto o inserire dati personali, è meglio perdere qualche minuto in più per controllare. Verificare il sito, confrontare i prezzi, leggere recensioni indipendenti, usare pagamenti tracciabili e non fidarsi dei link ricevuti all’improvviso può evitare problemi molto seri.

L’estate deve restare il tempo delle vacanze, non delle brutte sorprese. E online, spesso, la differenza tra un buon affare e una truffa sta tutta in una domanda semplice: “È davvero credibile?”.

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