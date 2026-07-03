Notte dei saldi a Trieste: centro chiuso al traffico, cambiano i percorsi degli autobus

Trieste si prepara ad accogliere la Notte dei saldi, in programma venerdì 4 luglio, con negozi aperti fino a tarda sera e numerose iniziative nel cuore della città. Per consentire lo svolgimento dell’evento, diverse strade del centro saranno chiuse al traffico e, di conseguenza, Trieste Trasporti modificherà il percorso di numerose linee degli autobus.

Le variazioni entreranno in vigore dalle ore 19 fino al termine del servizio, interessando sia i collegamenti urbani sia alcuni capolinea.

Le linee interessate dalle modifiche

Tra le principali variazioni, la linea 4 limiterà le corse a piazza Oberdan, mentre la linea 10 avrà il capolinea provvisorio in via Pellico, con corse limitate a piazza Goldoni.

Cambiano anche i percorsi delle linee 5, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 30, 64 e A, che utilizzeranno itinerari alternativi per aggirare le aree interessate dalle chiusure al traffico.

In particolare, diverse linee transiteranno lungo via Carducci, piazza Oberdan, via del Mercato Vecchio, via del Teatro Romano, via San Spiridione, viale dei Campi Elisi e altre arterie cittadine, con alcune fermate temporaneamente soppresse e altre sostitutive lungo i percorsi alternativi.

L’invito agli utenti

Le modifiche resteranno in vigore fino al termine del servizio serale. Trieste Trasporti invita i passeggeri a consultare gli avvisi e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle variazioni, soprattutto per chi dovrà raggiungere o lasciare il centro cittadino durante la manifestazione.

L’obiettivo è consentire lo svolgimento della Notte dei saldi in sicurezza, garantendo al tempo stesso il servizio di trasporto pubblico attraverso percorsi alternativi.

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