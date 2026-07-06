Badante scopre la truffa del finto carabiniere: la Mobile arresta il responsabile a Trieste

Un trentenne è stato arrestato in flagranza di reato dalla Squadra Mobile della Questura di Trieste mentre tentava di mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana con il collaudato raggiro del finto carabiniere. Decisiva, per il buon esito dell’operazione, è stata la prontezza della collaboratrice domestica della vittima, che ha intuito il tentativo di raggiro e ha immediatamente allertato la polizia.

Il tentativo di truffa in via Rossetti

L’episodio risale allo scorso 17 giugno. Il trentenne si è presentato nell’abitazione di un’anziana residente in via Domenico Rossetti, con l’obiettivo di convincerla a consegnare denaro o oggetti di valore attraverso il noto stratagemma del falso appartenente alle forze dell’ordine.

La situazione, però, è stata notata dalla collaboratrice domestica della donna, che ha compreso il pericolo e ha richiesto l’intervento della polizia.

L’intervento della Squadra Mobile

Ricevuta la segnalazione, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Trieste hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione.

Quando il trentenne è tornato per portare a termine la truffa, gli agenti lo hanno colto sul fatto, bloccandolo e fermandolo prima che riuscisse a completare il raggiro.

La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Sabrina Tinonin, sono proseguite con una perquisizione nella stanza d’albergo utilizzata dall’uomo, presa in affitto per alcuni giorni.

All’interno gli investigatori hanno trovato denaro e oggetti risultati provento di un’altra truffa, commessa il giorno precedente. Tutti i beni recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Arresto e trasferimento al Coroneo

Al termine degli accertamenti, il trentenne è stato arrestato con l’accusa di truffa e accompagnato alla casa circondariale del Coroneo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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