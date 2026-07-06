Fedriga sul podio dei governatori italiani: la Governance Poll 2026 premia il Friuli-Venezia Giulia

Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si conferma tra gli amministratori regionali più apprezzati d’Italia. Secondo la Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, il governatore conquista il terzo posto nella classifica nazionale con un consenso del 64 per cento, mantenendo sostanzialmente invariato il risultato ottenuto alle elezioni regionali del 2023.

Consenso stabile dopo tre anni di governo

A precedere Fedriga nella graduatoria sono Antonio Decaro, presidente della Puglia, e Alberto Stefani, presidente del Veneto. Il risultato del governatore friulano assume un significato particolare perché, a differenza dei primi due classificati, eletti nel 2025, Fedriga è alla guida della Regione da tre anni e continua a mantenere un livello di consenso elevato, senza evidenti segnali di erosione.

La Governance Poll evidenzia infatti come il presidente del Friuli Venezia Giulia abbia conservato un gradimento praticamente identico a quello registrato al momento della sua elezione, confermando una fiducia stabile da parte dei cittadini.

La classifica dei sindaci del Friuli-Venezia Giulia

L’indagine prende in esame anche il consenso dei sindaci dei capoluoghi italiani. A livello nazionale, per la prima volta, Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista il primo posto, davanti a Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli.

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, il sindaco meglio posizionato è Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone, che occupa il 36° posto con un gradimento del 54,5 per cento.

Segue il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, 54° con il 52,5 per cento dei consensi. Più indietro Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, che si colloca al 67° posto con il 50 per cento, mentre il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza è 83° con un gradimento del 47 per cento.

Un’indagine sul rapporto tra cittadini e istituzioni

Secondo il Sole 24 Ore, la Governance Poll non rappresenta soltanto una graduatoria di popolarità degli amministratori locali, ma fotografa anche l’evoluzione del rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali, misurando il livello di fiducia nei confronti di presidenti di Regione e sindaci.

Nel caso del Friuli-Venezia Giulia, il dato più significativo è la conferma del consenso di Massimiliano Fedriga, che riesce a rimanere sul podio nazionale nonostante un mandato ormai avviato, consolidando la propria posizione tra i governatori più apprezzati del Paese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook